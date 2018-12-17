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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۳۳

معاون اجتماعی پلیس استان کرمان:

طرح آموزش سواد رسانه ای در فرهنگسراهای کرمان اجرا شد

طرح آموزش سواد رسانه ای در فرهنگسراهای کرمان اجرا شد

کرمان - معاون اجتماعی پلیس استان کرمان گفت: طرح آموزش سواد رسانه ای با موضوع آسیب های فضای مجازی ویژه والدین با همکاری واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، کوروش احمدیوسفی در این خصوص گفت: در دنیای کنونی ابزارهای نوین ارتباطی، فضای مجازی و نحوه استفاده ما از آنها بسیار فراگیر شده است اما شاید دانش کافی نسبت به این فضاها نداشته باشیم.

وی افزود: نداشتن آگاهی کافی نسبت به نحوه بهره گیری از این فضاها می تواند هم برای خود ما و هم فرزندانمان آسیب های غیرقابل پیش بینی زیادی به همراه داشته باشد.

احمدیوسفی بیان داشت: از این رو یک طرح آموزشی پیرامون آشنائی خانواده ها با آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی به همت معاونت اجتماعی پلیس و واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری تدوین شده و از اوایل آذرماه تا پایان سال در حال اجرا است.

معاون اجتماعی پلیس استان کرمان یادآور شد: این طرح در همه فرهنگسراها و خانه های فرهنگ شهرستان کرمان در دو روز مشخص و به تعداد دو جلسه برگزار می شود که اهالی هر محله می توانند با مراجعه به این فرهنگسراها در جلسات آموزشی شرکت و از موضوعات خوبی که ارائه می شود بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه شرکت برای عموم آزاد و رایگان است و در پایان گواهینامه شرکت در دوره هم برای افراد صادر می شود، تصریح کرد: شهروندان می توانند برای آگاهی از زمان برگزاری جلسات به فرهنگ سراهای فعال محله خود مراجعه و حتما موارد آموزشی را به فرزندان خود منتقل کنند.

کد مطلب 4487999

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