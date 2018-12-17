طرح آموزش سواد رسانه ای در فرهنگسراهای کرمان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، کوروش احمدیوسفی در این خصوص گفت: در دنیای کنونی ابزارهای نوین ارتباطی، فضای مجازی و نحوه استفاده ما از آنها بسیار فراگیر شده است اما شاید دانش کافی نسبت به این فضاها نداشته باشیم.

وی افزود: نداشتن آگاهی کافی نسبت به نحوه بهره گیری از این فضاها می تواند هم برای خود ما و هم فرزندانمان آسیب های غیرقابل پیش بینی زیادی به همراه داشته باشد.

احمدیوسفی بیان داشت: از این رو یک طرح آموزشی پیرامون آشنائی خانواده ها با آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی به همت معاونت اجتماعی پلیس و واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری تدوین شده و از اوایل آذرماه تا پایان سال در حال اجرا است.

معاون اجتماعی پلیس استان کرمان یادآور شد: این طرح در همه فرهنگسراها و خانه های فرهنگ شهرستان کرمان در دو روز مشخص و به تعداد دو جلسه برگزار می شود که اهالی هر محله می توانند با مراجعه به این فرهنگسراها در جلسات آموزشی شرکت و از موضوعات خوبی که ارائه می شود بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه شرکت برای عموم آزاد و رایگان است و در پایان گواهینامه شرکت در دوره هم برای افراد صادر می شود، تصریح کرد: شهروندان می توانند برای آگاهی از زمان برگزاری جلسات به فرهنگ سراهای فعال محله خود مراجعه و حتما موارد آموزشی را به فرزندان خود منتقل کنند.