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۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۲:۲۸

گزارش خبرگزاري "مهر "از برگزاري اجلاس منطقه اي اينترپل در تهران ( 1 )

مدير كل اينتر پل ايران : ترور ، قاچاق و مواد مخدر امنيت منطقه را تهديد مي كند

اجلاس منطقه اي اينترپل، پيرامون اوضاع عراق و آثار آن بر كشورهاي همسايه به ميزباني اداره كل پليس بين الملل ناجا و همكاري دبير خانه اينتر پل جهاني با حضور فرمانده نيروي انتظامي كشور و سفراي كشورهاي منطقه درتهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر اين اجلاس دو روزه با هدف ايجاد هماهنگي بين مقامات مجري قانون در كشورهاي همسايه عراق در زمينه  تبادل ديدگاهها  و اطلاعات  در موضوع  پيشگيري و مبارزه با جرايم و همچنين بررسي وضعيت عراق و آثار آن بر كشور هاي همسايه در تهران برگزار مي شود كه البته در خصوص موضوعاتي چون تروريسم ، قاچاق مواد مخدر ئ انتقال پول نيز كشورهاي شركت كننده در اجلاس به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

بنابر اين گزارش در مراسم افتتاحيه اين اجلاس ، سردار مرتضي نجفي  مدير كل اينترپل ايران  طي سخناني هدف اساسي اين اجلاس را تلاش در جهت بر قراري تعامل صحيح و منطقي بين كشورهاي منطقه و استفاده از قابليت ها و توانايي هاي موجود  به منظور ارتقاي  ضريب امنيت در منطقه عنوان و خاطرنشان كرد: بزرگ ترين عامل موفقيت  مجرمين سوء استفاده از عدم ارتباط منطقي بين پليس كشورها و بهره گيري از آشفتگي اوضاع است.

وي همچنين ترور ، قاچاق انسان و مواد مخدر و شكستن حريم مرزها را از عوامل تهديد كننده امنيت منطقه دانست و تصريح كرد: يك كشور به تنهايي قادر به مبارزه جدي و تامين امنيت قابل قبول در منطقه نيست بلكه به پليسي پيشرفته ، مقتدر از حيث نرم افزاري و سخت افزاري در كشورهاي منطقه نياز است.

   

کد مطلب 44880

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