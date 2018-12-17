آلمان شریک عربستان در فاجعه انسانی یمن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک نهاد غیردولتی در آلمان موسوم به «توسعه مشترک» دولت آلمان را متهم کرده که با تداوم فروش سلاح به عربستان سعودی، قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.

در گزارش این نهاد غیردولتی گفته شده که محاصره یمن طی سال‌های گذشته از سوی عربستان سعودی توسط قایق‌های مجهزی انجام شده که آلمان در اختیار عربستان قرار داده است.

در ادامه این گزارش بیان شده است که با توجه به آن که یمن در نتیجه محاصره عربستان سعودی با بحران انسانی روبروست و از آن جا که این محاصره با قایق‌های آلمانی صورت گرفته، لذا برلین در فاجعه انسانی یمن و زیرپا گذاشتن حقوق بین‌الملل نقش دارد.

براساس این گزارش آلمان طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ بیش از ۱.۱۹ میلیارد دلار اسلحه به عربستان فروخته است و تنها پس از ماجرای قتل خاشقجی این صادرات اسلحه به عربستان متوقف شده است.

با این حال نهاد غیردولتی «توسعه مشترک» آلمان در گزارش خود افزود که تعلیق فروش اسلحه به عربستان از سوی دولت مرکل تنها برای دو ماه گذشته بوده و ممکن است بعد از این همچنان به مانند گذشته فروش تسلیحات ادامه یابد.

عربستان دومین خریدار بزرگ تسلیحات آلمانی پس از الجزایر است. صادرات سلاح آلمان به عربستان طی چهار سال گذشته و همزمان با جنگ علیه یمن تداوم داشت و تنها طی دو ماه اخیر و متاثر از رسوایی قتل خاشقجی و فشار افکار عمومی بود که دولت آلمان اعلام کرد که فروش سلاح به عربستان را تعلیق می‌کند.