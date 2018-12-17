به گزارش خبرنگار مهر، جلسه فوق‌العاده شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی، با حضور فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز به کار کرد.

در این جلسه قرار است که راهبرد رقابت پذیر نمودن زنجیره ارزش افزوده صنایع پایین دستی مجدد مورد بررسی واقع شود.