به گزارش خبرنگار مهر، جلسه فوقالعاده شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی، با حضور فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز به کار کرد.
در این جلسه قرار است که راهبرد رقابت پذیر نمودن زنجیره ارزش افزوده صنایع پایین دستی مجدد مورد بررسی واقع شود.
جلسه فوقالعاده شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه فوقالعاده شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی، با حضور فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز به کار کرد.
در این جلسه قرار است که راهبرد رقابت پذیر نمودن زنجیره ارزش افزوده صنایع پایین دستی مجدد مورد بررسی واقع شود.
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