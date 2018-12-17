مروری بر دیدارهای جذاب لیگ قهرمانان اروپا/ نبردهایی برای یک جام

مجله مهر- محمدصادق پریدری: قرعهکشی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در شهر نیون سوئیس برگزار شد، حالا و با مشخص شدن قرعهها، شاهد دیدارهایی جذاب و دیدنی خواهیم بود. بازگشت رونالدو به شهر مادرید و جدال حساس لیورپول و یورگن کلوپ با بایرن مونیخ و نیکو کواچ از جمله این دیدارها است.
در این گزارش نگاهی داریم به همه ۸ دیداری که در چارچوب این رقابتها برگزار میشود.
لیورپول- بایرن مونیخ؛ دیدار تیمهای پرمدعای اروپا
نائب قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا در اولین دیدار مرحله حذفی این مسابقات به قرعهای سخت و جذاب برخورد کرده است. این بازی از جهاتی برای آلمانیها بسیار اهمیت دارد. آنها که برخلاف سالیان قبل شرایط خوبی در بوندسلیگا ندارند و تنها امیدشان در این فصل به لیگ قهرمانان اروپا است. نیکو کواچ و شاگردانش در این فصل قافیه را به دورتموند باختهاند و سعی دارند با گذر از لیورپول و یورگن کلوپ یک قدم به جامی که ۶ فصل است در رسیدن به آن ناکام بودهاند برسند.
اما اوضاع در بندر لیورپول بسیار خوب است. کلوپ و شاگردان که در فصل گذشته تنها یک قدم در رسیدن به ششمین قهرمانی خود در لیگ قهرمانان کم آوردند با تقویت تیم در نقل و انتقالات موفق شدهاند تا اینجا در رده اول لیگ برتر انگلیس قرار بگیرند. سرخپوشانمرسیساید شب گذشته موفق شدند مورینیو و منچستر را در آنفیلد با ۳ گل تحقیر کنند و برای دومین هفته متوالی صدرنشین لیگی بشوند که به گواه اکثر مربیان سختترین لیگ جهان است. دیدار این ۲ تیم پرستاره در آنفیلد و آلیانسآرنا قطعا از جذابیتهای بسیار برخوردار است. این شاید جدیترین و سخت ترین چالش یورگن کلوپ در دوره مربیگریاش در لیورپول است. دیدار با غول پرقدرت و پرادعای آلمانی که احتمالا با شکست در این دیدار باید شاهد مربیگری فرد دیگری بر روی نیمکتاش باشیم و به نوعی این دیدار را میتوان بازی مرگ و زندگی نیکو کواچ نیز نامید.
آژاکس- رئال مادرید؛ امیدواری پسران هلندی به شکستن طلسم ۳ ساله مادریدیها
شاید این از عادتهای رئال مادرید باشد که تا نیمههای یک فصل با بازیهای بد هواداران خودش را ناامید کند، اما در نهایت موفق به قهرمانی در جامی شوند که گویا شکل گرفته است تا رئالی ها آن را بالا ببرند!
رئال مادرید فصل را با لوپتگی شروع کرد؛ مربیای که قصد داشت سبک مربیگریای که متعلق به مکتب بارسلونا بود را در مادرید پیاده کند اما هواداران و مدیرعامل این تیم حوصله این نوع و روش بازی را نداشتند. بعد از شکست تحقیرآمیز رئال در نیوکمپ پرز تصمیم گرفت لوپتگی را اخراج کند. سبک بازی فعلی این تیم هم چندان مطابق میل هواداران نیست اما نتیجه نسبتا خوبی که سولاری گرفته توانست مدیران را قانع کند تا همچنان به این مربی آرژانتینی اعتماد کنند. نبود رونالدو و زیدان باعث شده تا هواداران مادریدی چندان امیدی به نتیجهگیری در این فصل نداشته باشند.
از آنسو اوضاع تیم هلندی با رئال تفاوت دارد. اریک تنهاگ و شاگردانش در آژاکس تا اینجا موفق شدند تا در رده دوم لیگ هلند قرار بگیرند. این تیم ستارههای بسیار زیادی دارد و چندان هم نمیتوانند نسبت به شکست رئال نا امید باشند. حکیم زیاش هافبک مراکشی این تیم که در جام جهانی هم درخشیده، در این فصل با ۱۰ گل بهترین گلزن این تیم است. فرانکی دیانک و متیس دیلخت از دیگر بازیکنان جوان و آیندهدار این تیم هستند که اتفاقا خیلی از تیمهای اروپایی هم به جذب آنان فکر میکنند.
آ. اس رم - پورتو؛ قرعه ای خوب برای دوتیم نه چندان مدعی!
دی فرانچسکو به تازگی گفته بود که از نتایجی که با رم گرفته احساس دیوانگی میکند. حق هم داشت؛ ۲۲ گل خورده در ۱۶ بازی و کسب تنها ۲۴ امتیاز باعث شده تا هواداران رم بیش از هر زمانی از گلادیاتورهای خسته این تیم ناامید شوند. رم در فصل گذشته توانسته بود تا نیمه نهایی لیگ قهرمانان هم بیاید. آن ها با گل مانولاس توانسته بودند تیم والورده را در رم شکست دادند. قرعه خوبی که نصیب این تیم شد شاید باعث شود با صعود به جمع هشت تیم برتر اروپا دوران بد این فصل را فراموش کنند.
اما پورتو شرایط متفاوتی نسبت به رم دارد. آن ها با کسب ۳۳ امتیاز در ۱۳ بازی موفق شده اند در لیگ پرتغال صدرنشین باشند. جذاب ترین مسئله در پورتو شاید حضور ایکر کاسیاس دروازه بان افسانه ای و سابق رئال باشد که افتخارات اروپاییاش بهتنهایی از کل افتخارات تیم پورتو بیشتر است!
المپیک لیون - بارسلونا؛ فرانسوی ها امیدوار به غرور بارساییها
آبیواناریپوشان حتما نمیتوانند از لیون به عنوان قرعهای آسان یاد کنند. آنها پارسال هم طبق انتظارات باید از رم و دی فرانچسکو عبور می کردند اما در استادیوم المپیک رم اسیر گلادیاتوهای ایتالیایی شدند. مصاحبه مسی در آغاز فصل نشان میدهد هدف آنها در این فصل تنها قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا است. مسی و همبازیهایش این فصل را بدون رقیب و با خیالی راحت در صدر لالیگا آغاز کردند. مسی با ۱۴ گل در این فصل به تنهایی و بدون رقیب موفق شده، صدرنشین جدول گلزنان اسپانیا باشد. اوج گرفتن دمبله و هنرنماییهای ترشتگن در دروازه باعث شده تا این تیم با خیالی راحت در اندیشه دیدار با لیون باشد اما حتما آنها خیلی خوب میدانند اگر باز هم اسیر غرور شوند ممکن است توسط لیون که روزی گربه سیاه رئال بود غافلگیر شوند. لیونی که مطابق انتظارها بد عمل نکرده و در رده سوم لیگ فرانسه است. پاریس و مارسی دو تیم قدرتمندی هستند که اجازه حضور لیون در رده های بالاتر جدول را ندادهاند. آن ها شاید جزو معدود تیم هایی باشند که موفق شدند گواردیولا را در استادیوم خانگی این تیم یعنی اتحاد مغلوب کنند و در دیدار برگشت هم اجازه قدرتنمایی به این تیم را ندادند. ممفیس دیپای و نبیل فکیر از جمله ستارگان این تیم فرانسوی هستند.
تاتنهام - دورتموند؛ تقابل دو تیم هجومی در دیداری حساس
تیمی که توانسته بایرن را شکست دهد حتما شایستگی حضور در این مرحله را دارد. دورتمند با لوسین فاور بالاخره توانست به دورانی بازگردد که این تیم در اروپا یکه تازی می کرد. کسب ۳۹ امتیاز در ۱۵ بازی موجب این شده است تا دیگر کسی به دورتموند به عنوان تیمی که عادت دارد در رده دوم و پس از بایرن قرار بگیرد نگاه نکند. این تیم قابل احترام که به هیچ وجه متکی به درخشش ستارهای در تیم خود نیست کاملا این پتانسیل را دارد تا از سد تیم پوچیتینو عبور کند. تیمی که در میان تیم های ولخرج انگلیسی توانسته نتایج خوبی را کسب کند و در رده سوم این لیگ قرار بگیرد.
در آن سو پوچیتینو که بر خلاف فاور خیلی به درخشش ستارگان خود متکی است امید دارد تا هری کین و دله علی باز هم در فرم خوبی باشند و این تیم را از این مرحله و جدال حساس با زنبورهای آلمانی عبور دهند. تیمی که این فصل با درخشش ستاره ای به نام پاکو آلکاسر موفق شده است تا حریفان را یکی پس از دیگری مغلوب کند. حتما این دیدار حساس در ومبلی و سیگنال ایدونا پارک می تواند در سراسر دنیا مخاطبین فوتبال را به دیداری جذاب و تماشایی امیدوار کند.
منچستر یونایتد - پاریسن ژرمن؛ پولهای مالک قطری دود میشود؟
شاید از هر شخصی برنده این دیدار را بپرسیم، پاریس را انتخاب کند؛ اما به هیچ عنوان نمیتوان قید تیمی که مربیگری آن را ژوزه مورینیو بر عهده دارد، زد. مربی که یک بار با اینتر و یک بار با پورتو نشان داده راه قهرمان شدن در این لیگ را خوب بلد است. آنها در این فصل لیگ انگلیس نتایج خوبی نگرفته اند و حتی شب گذشته مقابل رقیب دیرینه خود یعنی لیورپول هم با سه گل تحقیر شدند. بازی که برای هواداران این تیم بسیار مهم بود و شاید با این شکست دیگر کسی در اولدترافورد برای مورینیو و تیمش دست نزند و منتظر پیروزی و جنگندگی هایی از جنس تیم سر الکس فرگوسن نباشد.
شرایط اما در پاریس درست بر عکس منچستر است. پاریسی ها که در دو فصل گذشته مغلوب تیم های اسپانیایی شدند این فصل امید دارند تا منچستری را شکست دهند که دیگر به هیچ تیمی در انگلیس نه نمی گوید. البته پاریس در مرحله گروهی نشان داد راه بردن تیم های انگلیسی را بلد است. شاگردان توخل موفق شدند در مرحله گروهی از سد کلوپ و شاگردانش عبور کنند تا نشان دهند در این فصل لیگ قهرمانان حرف هایی را برای گفتن دارند. حضور نیمار و امباپه و کاوانی باعث شده است تا از همین حالا مورینیو فکری برای تقویت خط دفاعی خود کند تا اینبار هم شاهد تحقیر این تیم نباشیم. حضور دروازه بانی مانند بوفون هم موجب این شده است تا پاریسیها با خیالی راحت در جلوی زمین قدرتنمایی کنند و نگرانی زیادی بابت دروازهبان خود نداشته باشند. دروازه بانی که با خیال قهرمانی در این لیگ از یوونتوس جدا شد و حالا باید نشان دهد که حتی با این سن هم می تواند موجب آرامش خیال بازیکنان داخل زمین باشد.
اتلتیکو مادرید – یوونتوس؛ بازگشت رونالدو به خانه
بازگشت رونالدو به مادرید خود به تنهایی به قدری جذابیت دارد که هر کسی را مجذوب این دیدار کند. رونالدو که حتی سابقه هتتریک هم مقابل این تیم را دارد امیدوار است تا آمار بد خود در در مرحله گروهی لیگ قهرمانان را که در ۹ فصل اخیر بی سابقه بود را بهبود بخشد. یوونتوسیها با رهبری رونالدو در این فصل سری آ موفق شده اند تا بدون شکست و با کسب ۴۶ امتیاز از ۱۶ بازی با قدرت در صدر جدول این لیگ قرار بگیرند. این تیم قبل از باخت به منچستر در مرحله گروهی شکست ناپذیر به نظر می آمد اما این باخت و شکست در دیدار آخر در برابر تیم ناشناخته یانگ بویز موجب این شد تا خیلی از تیمهایی که امیدی به شکست یوونتوس نداشتند متوجه شوند که حتی این تیم را هم می توان شکست داد. نداشتن دروازه بانی مطمئن پس از جی جی بوفون را می توان از نقطه ضعفهای این تیم دانست. نقطه ضعفی که شاید اتلتیکو با سیمئونه را بتواند به شکست این تیم قدرتمند امیدوار کند. اتلتیکو در این فصل با جذب لمار و کالینیچ سعی کرده خط حمله خود را تقویت کند. سیمئونه و شاگردانش که در سه فصل اخیر دو بار موفق به حضور در فینال شده اند، اگر می خواهند خاطرات بد خود در فینال و شکست برابر رقیب همشهری رئال را فراموش کنند باید بازهم به دورانی بازگردند که هیچ تیمی توان گل زدن به آنها را نداشت و از طرفی هم در برابر خط حمله آنها در امان نبود. جدال گریزمان و رونالدو میتواند یکی از دهها نکاتی باشد که باعث شود تا ۱۸۰ دقیقه از بازی این دو تیم لذت ببریم.
منچستر سیتی - شالکه؛ حسرت گواردیولا ۹ ساله می شود؟
از آخرین قهرمانی گواردیولا در لیگ قهرمانان اروپا ۸ سال گذشته است. جملهای طعنهآمیز نسب به مربیای که با هزینههای زیاد معمولا سعی دارد تا تیمهایی قوی را روانه میدان کند و چه تیمی مناسبتر از سیتی برای خرج کردن؟ آنها گرانترین خط دفاعی دنیا را دارند و با هزینههای بسیار سعی کردند خود را از باقی تیم ها جدا کنند. مسئله ای که با توجه به جایگاه رده دومی آنها در جدول نمی توان آن را چندان موفقیت آمیز دانست. آنها سال گذشته در برابر کلوپ و شاگردانش با نتیجه تحقیرآمیز ۵ بر ۱ در آنفیلد و اتحاد تحقیر شدند. بازیای که نشان داد تیم دوم شهر منچستر هنوز برای اول شدن در این شهر خیلی کار دارند. اوضاع سیتی اما نسبت به شالکه فوق العاده است. شالکه با قرار گرفتن در رده ۱۳ جدول بوندسلیگا حالا یکی از گزینه های سقوط به لیگ دو آلمان است. تیمی که در ۱۵ بازی فقط ۱۵ امتیاز گرفته است و چندان شانسی برای پیروزی بر تیمی که هدف اولش در این فصل، لیگ قهرمانان است ندارد، مگر اینکه گواردیولا دوست داشته باشد حسرت قهرمانی در چمپیونز لیگ را به ۹ سال برساند.
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