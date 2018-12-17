به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با همایش روز ملی حمل و نقل که ۲۶ آذر در وزارت کشور برگزار شد، مراسم هم‌رکابی نمادین مهدی جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و رئیس این همایش و یکصد نفر از مدیران حوزه حمل و نقل عمومی شهری حاضر در همایش از وزارت کشور تا بوستان لاله تهران انجام شد.

جمالی نژاد در پایان این مراسم با اشاره به ضرورت چنین جریان سازی هایی در حوزه حمل و نقل شهری گفت: با توجه به ارتباط کاری ۱۲۷۴ شهرداری و بیش از ۳۷ هزار دهیاری با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور این قطعا شروع یک آغاز جدید است.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با تاکید براینکه تلاش این سازمان در کلانشهرها و شهرهای بزرگ تبدیل شهر «خودرو محور» به «انسان محور» است، گفت: تلاش می کنیم گفتمان شهر انسان محور را به شهرهای کوچک نیز تسری دهیم.

وی افزود: شهرداری ها در شهرهای بزرگ با توجه به انتظارات شهروندان باید به طور جدی به تحقق حمل و نقل سبز و پیاده محوری ورود کنند.

جمالی نژاد ابراز امیدواری کرد که چنین مراسم هایی که مدیران در آن حضور دارند با توجه به تاثیر آن بر افکارعمومی در دستور کار شهرداریها و شوراها قرار گیرد.