حرم رضوی سیاه پوش عزای حضرت معصومه(س) شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب رحلت جانگذار حضرت فاطمه معصومه(س) صحن و سرای حرم مطهر امام هشتم(ع) سیاه پوش شده وبرنامه های عزداری در صحن ها و رواق های مختلف در حال برگزار است.
طبق اعلام آستان قدس رضوی مراسم عزاداری رحلت حضرت معصومه (س) دوشنبه شب از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در رواق امام خمینی(ره) با سخنرانی حجتالاسلام مرتضی دهشت برگزار میشود.
همچنین در روز وفات بانوی کرامت نیز ویژه برنامه سخنرانی حجت الاسلام علی مهدوینیا و مدیحه سرایی از ساعت ۹:۳۰ در رواق امام خمینی(ره) برگزار شده و در این برنامهها مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) به عزاداری و مرثیهسرایی در وصف کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه(س) میپردازند.
ویژه برنامه بانوی بهشت در حرم رضوی
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی نیز گفت: ویژهبرنامه بانوی بهشت صبح سهشنبه در سالروز رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه(س) از ساعت ۹ تا اذان ظهر در رواق حضرت زهرا(س) برگزار میشود.
حجت الاسلام سید جلال حسینی بیان کرد: در این برنامه افزون بر مراسم روضهخوانی، برنامه بیان احکام، سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ با حضور کارشناسان خانم برگزار میشود.
وی افزود: در حاشیه برنامه بانوی بهشت، جلسه جوانههای معرفت ویژه کودکان تدارک دیده شده تا کودکان عزیز نیز با حضور مربیان مجرب در حوزه کودک و نوجوان با مفاهیم دینی آشنا شوند.
پرسمان دینی با موضوع حجاب
جلسه پرسمان دینی با موضوع «حضرت معصومه(س)؛ الگوی عفاف و حجاب» ویژه خواهران نیز با سخنرانی دکتر جمیله علم الهدی استادیار دانشگاه شهید بهشتی در رواق حضرت زهرا(س) برگزار خواهد شد.
این مراسم سهشنبه ۲۷ آذرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در رواق حضرت زهرا(س) ویژه زائران غیر ایرانی بارگاه منور رضوی برپا میشود و در آن به بررسی راهکارهای هویت بخشی بانوان جهان اسلام در دنیای معاصر پرداخته خواهد شد.
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