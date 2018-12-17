امضای تفاهم نامه همکاری ایران و فائو در زمینه آبخیزداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، خلیل آقایی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در حاشیه نشست با نماینده جدید سازمان فائو در ایران و کارشناسان ارشد این سازمان گفت: این همکاری مشترک در زمینه مدیریت ریسک، رصد و پایش و ارزیابی و اثر بخشی فعالیت های آبخیزداری در ایران صورت می گیرد.

وی افزود: دفتر نمایندگی فائو در ایران نیز حمایت های مالی و اداری را برای این تفاهم دنبال می کند.

وی با بیان این که فائو یک سازمان جهانی است و دارای ظرفیت ها و تجربیات فراوان در اقصی نقاط جهان است، اظهار داشت: این همکاری برای به روز کردن فعالیت ها در بخش کشاورزی به ویژه در حوزه آبخیز، جنگل ها و مرتع و همگام شدن با جهان ضروری است.

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به اجرای فعالیت های آبخیزداری در سطح ۱۱ میلیون هکتار در کشور اشاره کرد و گفت: طبق برنامه ششم توسعه ظرف پنج سال باید ۱۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام شود که به معنای اجرای سالانه دو میلیون هکتار آبخیزداری و دریافت سالانه دو هزار میلیادر تومان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این در حالی است که در دو سال برنامه ششم توسعه ۱۵۰۰میلیارد تومان اعتبار به پروزه آبخیزداری اختصاص یافته و اگر این روند پرداخت اعتبار ادامه یابد هدف برنامه ششم توسعه در زمینه آبخیزدرای محقق نخواهد شد.

وی افزود: ما در عین حال باید مطمئن شویم که در همین میزان سطحی که عملیات آبخیزداری اجرا شده، کار درست و بدون نقص بوده و نتیجه کار ماندگار و هزینه ها اثر بخش است.

آقایی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که علاوه بر نقطه نظرات کارشناسان، محققان و دانشگاهیان ایرانی در اجرای پروژه های آبخیزداری، نظرات و تایید سازمان فائو و سازمان های جهانی را در تکمیل، اصلاح و رفع نواقص داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز مبتنی بر ریسک، ۵۰ نوع فعالیت مانند فعالیت های مکانیکی، بیومکانیکی و غیره را شناسایی کردیم که جزو اولویت های ما است.

آقایی گفت: تا کنون هر میزان عملیات آبخیزداری که در کشور انجام شده مورد استقبال مردم قرار گرفته زیرا در عمل متوجه اثرات مثبت آن از جمله در زمینه کنترل سیل و جلوگیری از خسارات ناشی از آن شده اند.

وی با اذعان به این که کارشناسان برجسته فائو در بررسی های اولیه خود، ظرفیت های کارشناسان ایرانی را در حوزه آبخیز تایید کرده اند، اظهار داشت: کارشناسان ما در همکاری با فائو می توانند در قالب صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجربیات، سهم داشته باشند.

در این نشست، جروالد بودوکر نماینده جدید سازمان فائو در ایران با ابراز خرسندی از همکاری فنی این سازمان در اجرای پروژه آبخیزداری در ایران گفت:ما پیگیر اجرای این پروژه از نظر فنی و مالی هستیم.

بنابراین گزارش در این نشست، سرپرست گروه آب و کوهستان سازمان فائو با تاکید بر این که جزییات پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز مبتنی بر مدیریت ریسک برای این همکاری مشترک باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: ما باید ببینیم هر یک از اجزای این پروژه چگونه با هم در ارتباط هستند و برنامه منطقه کاری، اهداف و فعالیت های مان را نیز مشخص کنیم.

«کینوا» بر تشکیل یک کمیته راهبردی و یک کمیته فنی برای اجرای پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز تاکید کرد و اظهار داشت: کمیته راهبردی برای این است که مطمئن شویم راه را درست طی می کنیم و در کمیته فنی نیز اعضا می توانند پیشنهادهای فنی برای پیشبرد این پروژه ارائه دهند.

وی گفت: ما برای اجرای این پروژه به نقشه راه نیاز داریم و سیستم مربوط به توسعه روستایی و یا شورای روستاها نیز به اجرا و پایداری این پروژه می تواند کمک کند.

این مقام مسئول اظهار داشت: ما در صدد هستیم که تصویر خوبی از اجرای این پروژه در ایران به سازمان فائو ارایه دهیم تا سایر کشورها از این تجربه بهره مند شوند.

در این نشست، مشاور بین المللی پروژه آبخیزداری در فائو با بیان این که ظرفیت های زیادی برای اجرای فعالیت های آبخیزداری در ایران وجود دارد، تصریح کرد: این ظرفیت ها در سازمان های مختلف باید هماهنگ و همسو شوند.

ماساری مولیرو افزود: اجرای این پروژه می تواند الگویی برای سایر کشورها شود و رهیافت مبتنی بر ریسک در این پروژه به نوعی یک خلاقیت محسوب می شود.

وی با بیان این که اطلاعات در حوزه آبخیزداری ایران زیاد است، اذعان داشت: این اطلاعات به گونه ای نیست که منجر به تصمیم سازی شود و ما می خواهیم این اطلاعات و ظرفیت های مختلف در سازمان ها را به نتیجه برسانیم و برای این هدف، قطعات پازل باید کنار هم قرار گیرند.

مولیرو در عین حال گفت: مصمم بودن سیاستگذاران در حوزه مدیریت آبخیزداری موجب رضایت و دلگرمی است.