ارسال بیش از ۴۰۰ اثر پژوهشی به دبیرخانه کتاب سال بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، ریحانه حقانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری که در مرکز پژوهش‌های جامعه الزهرا(س) برگزار شد، اظهار کرد: جامعه الزهرا(س) بزرگ‌ترین حوزه علمیه جهان تشیع محسوب می‌شود که ۱۳ هزار طلبه به صورت حضوری و غیر حضوری در حال فعالیت علمی هستند.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر پژوهش بین طلاب بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: ضرورت دارد این پژوهش‌ها که در زمینه‌های گوناگون و کاربردی صورت گرفته است، رسانه‌ای شود تا ضمن استفاده مطلوب از این پژوهش‌ها در جامعه، توانمندی بانوان طلبه نیز نشان داده شود.

معاون پژوهش جامعه الزهرا(س) ادامه داد: در سال جاری در عرصه پژوهش، ارتقاء دانش و مهارت طلاب سرمایه‌گذاری مطلوبی صورت گرفت که در این راستا شاهد آثار مطلوبی از خواهران طلبه بودیم.

حقانی با بیان اینکه معاونت پژوهش جامعه الزهرا(س) با ۱۶ مرکز علمی همسو تفاهم نامه امضا کرده است، تصریح کرد: این تفاهم نامه‌ها با مراکز دانشجویی و حوزوی منعقد شد که دستاوردهای مطلوبی را به دنبال داشت.

وی از رونمایی کتاب سال بانوان تا پایان سال جاری خبر داد و تصریح کرد: این کتاب همزمان با ولادت حضرت زهرا(س) در اسفندماه رونمایی می‌شود.

معاون پژوهش جامعه الزهرا(س) با اشاره به شمار آثار ارسالی به دبیرخانه کتاب سال بانوان، گفت: ۴۱۰ اثر از سوی پژوهشگران در رشته‌های معارف، اخلاق و عرفان، فقه و حقوق و جامعه شناسی زن و خانواده به دبیرخانه ارسال شد.

وی اضافه کرد: آثار ارسالی در بخش‌ها و دسته‌های گوناگون قرار گرفته است که کمیته‌های علمی در این راستا تشکیل شده تا در مرحله ارزیابی و داوری به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرند.

حقانی تعداد آثار ارسالی را به تفکیک رشته‌ها مورد توجه قرار داد و گفت: ۵۳ اثر در رشته تفسیر و علوم قرآن، ۸۰ اثر در رشته ادبیات و هنر و همچنین ۳۴ اثر نیز در رشته تاریخ و سیره به دبیرخانه ارسال شده که در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی با تأکید بر ارتقای توان پژوهشی طلاب در عرصه‌های مختلف ادامه داد: سومین دوره تربیت پژوهشگر در سال جاری برگزار شد که در آن ۶ گروه علمی کار خودشان را شروع و افرادی که در این زمینه‌ها ورود کرده‌اند موفق شدند آثار خود را ارائه کنند.

ساماندهی پژوهشگران فعال

معاون پژوهشی جامعه الزهرا(س) همچنین از ساماندهی پژوهشگران فعال خبر داد و اضافه کرد: در این زمینه ۳۱ مقاله به چاپ رسیده، ۱۸ مقاله آماده چاپ قرار گرفته و ۱۱ مقاله نیز به همایش‌ها و کنگره‌ها ارسال شده است.

حقانی، دیگر فعالیت‌های صورت گرفته از سوی این معاونت را تربیت ۲۰۰ مترجم در سه رشته عربی، انگلیسی و ترکی استانبولی ذکر کرد و گفت: ارائه نظریات علمی پژوهشگران جامعه الزهرا(س) در چندین همایش و کنگره علمی نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط مجموعه این معاونت است.

وی همچنین از برگزاری همایش‌های علمی مانند کنگره بین‌المللی بانو امین خبر داد و گفت: در این همایش از سه اثر تألیفی رونمایی شد.

معاون پژوهشی جامعه الزهرا(س) بیان کرد: کنگره جایگاه زن و خانواده از دیدگاه مذاهب اسلامی نیز از دیگر همایش‌های علمی که در سال جاری برگزار شده محسوب می‌شود که خروجی این همایش ۱۹ مقاله بود. همایش اندیشه‌های امام خامنه‌ای هم از دیگر همایش‌های علمی سال جاری است که ۱۰ نفر موفق به پذیرش مقاله در این همایش شدند.

حقانی فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه تربیت کارشناس تدوین گر را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: تربیت کارشناس تدوین گر متون از جمله اقداماتی بود که در این مرکز آموزشی انجام شد.

وی از برگزاری یک دوره دوماهه فعالیت‌های تدوینی برای پژوهشگران خبر داد و گفت: کسانی که این دوره را با موفقیت سپری کردند به عنوان تدوین گر و ارزیاب در مراکز حوزوی مشغول به کار می‌شوند.