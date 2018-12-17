لندن آمادگی برای «برگزیت» بدون توافق را شدت بخشیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی ترزا می نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه به خبرنگاران اعلام کرد: لندن آمادگی های خود را برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا شدت بخشیده است.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس در این خصوص گفت: ۲۹ ماه مارس سال آینده میلادی از اتحادیه اروپا بیرون می رویم. (ترزا می) آماده می شود تا بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود.

این درحالیست که ترزا می از سوئی نتوانسته است نظر نمایندگان پارلمان این کشور را درباره پیش نویس توافق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت» جلب کند و از سوی آن ها برای اعمال تغییراتی در این توافق تحت فشار قرار گرفته است و از طرف دیگر بروکسل آشکارا اعلام کرده است که هرگز درباره این توافق حاضر به مذاکره مجدد نیست.