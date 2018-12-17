نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری قم آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار استان قم در آیین افتتاحیه این نمایشگاه که به مناسبت هفته پژوهش با حضور معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قم و تعدادی از مسئولان استانی در دانشگاه قم برگزار شد، گفت: هفته پژوهش و فناوری فرصت بسیار خوبی برای بازیابی یافته‌های پژوهشی و روز ارج نهادن به منزلت والای خدمتگزاران عرصه پژوهش و فناوری است.

سید حسین اخوان علوی با بیان اینکه ستاد استانی گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری به ریاست استاندار هر استانی است، گفت: فراخوان نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناروی و فن بازار استان قم از ۱۲ آذرماه به همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی، مراکز آموزش عالی، آموزش و پرورش و مراکز فنی و حرفه‌ای و شرکت‌های فناور ارسال شد.

وی در ادامه با بیان اینکه نمایشگاه در دو حوزه عمده پژوهشی و فناوری برنامه ریزی شده است، اظهار کرد: در این نمایشگاه ۱۵ غرفه به مراکز پژوهشی، دانشگاهی و فناوری آموزش عالی، ۶ غرفه به دستگاه‌های اجرایی، ۴ غرفه به شرکت‌های تحت نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت، ۳ غرفه به تسهیل‌گران توسعه و تجاری سازی فناوری و یک غرفه هم به مهندسی در جنگ اختصاص یافته است.

توجه به پژوهش کاربردی در استان

رئیس پارک علم و فناوری استان قم، با بیان اینکه نمایشگاه عکس مهندسی در جنگ غرفه ویژه این نمایشگاه می باشد گفت: در این غرفه فیلم مستند و آرشیو تصویری انواع تجهیزات و فناوری های به کارگرفته برای مهندسی های ماشین آلات جنگی دوران دفاع مقدس به نمایشگاه گذاشته شده است.

اخوان علمی با اشاره به اینکه توسعه پژوهش‌های کاربردی از مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه محسوب می‌شود، گفت: آشنایی مردم با جامعه هدف پژوهش و فناوری استان، آشنایی مدیران با آخرین دستاوردهای پژوهشی، شبکه سازی میان واحدهای شرکت کننده در نمایشگاه، جریان سازی اجتماعی و ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری از اهداف برگرازی هفته پژوهش و فناوری محسوب می‌شود.

شایان ذکراست نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار استان قم با نظارت ستاد هفته پژوهش و فناوری استان و به همت پارک علم و فناوری استان قم از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ آذرماه سال ۹۷ با حضور ۳۵ غرفه در ۵ حوزه فعال پژوهشی و فناوری آغاز به کار کرده است.