جامعه ای که به پژوهش توجه نکند آینده پایداری نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی شامگاه دوشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش در شهر یاسوج، افزود: زمانی می توانیم گام های مناسب و روبه جلو برداریم که دانشگاه در کنار جامعه و جامعه در کنار دانشگاه باشد.

احمدی با بیان اینکه تحقق توسعه بدون پشتوانه پژوهش امکان پذیر نیست، اظهار کرد: ‌بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با پیشرفت در آموزش عالی و تحقق تولید علمی و دستاوردهای پژوهش محور، فضای جدیدی در کشور ایجاد شده که قابل مقایسه با هیچ برهه ای نیست.

وی ابراز داشت: این موضوع به معنای اینکه به شرایط مطلوب رسیدم نیست، ولی در بسیاری از شاخص های علمی و توسعه ای دستاوردهای قابل توجهی داشته ایم.

استاندار پژوهش هدفمند با محوریت تولید و رفع نیازهای جامعه را ضروری دانست و بیان کرد: باید با هدفگذاری ماموریت محور و مسئله محور پل مناسبی برای پیوند اصولی و خروجی محور بین بخش های مختلف داشته باشیم.

احمدی با بیان اینکه در بودجه ملی سه درصد از بودجه عمومی به موضوع پژوهش اختصاص داده شده است، ابراز داشت: از یکسو تنگناهای دولت تخصیص کامل این رقم را با مشکل روبه رو می کند و از طرفی نیز آنچه تخصیص پیدا می کند در دیوان سالاری داخل و خارج از دانشگاه به هدف و خروجی محوری نمی رسد.

وی با اشاره به وضعیت دانشگاه های استان، افزود: از هدف آرمانی که دانشگاه به مسیر رشد ما سرعت بدهد دوریم و دانشگاه ها بعضا در یک مرحله پژوهش که پژوهش بنیادین است، متوقف می شوند.

استاندار بر سوق دادن دانشگاه ها به سمت تبدیل ظرفیت ها به تولید و تجاری سازی تاکید کرد و اظهار داشت: نباید صرفا در تولید مقالات و چاپ کتاب متوقف شویم و باید از ظرفیت ها برای ایجاد پتانسیل سرمایه گذاری، ماموریت محوری و مسئله محوری در دانشگاه ها استفاده کنیم.

وی افزود: اولویت گذاری نیازهای جامعه امروز ما نیز از خروجی های فعالیت اصولی در این بخش است.

احمدی به حضور احمد عریان در دانشگاه یاسوج اشاره کرد و گفت: رئیس دانشگاه یاسوج برای بازمهندسی ساختار دانشگاه یاسوج و بهبود ارتباط با جامعه اراده دارد.