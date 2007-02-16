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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۰۸

"کایه دو سینما" انیمیشن ایران را ستود

همزمان با نمایش سه‌گانه "دنیای کوچک بهادر" در 22 سینمای فرانسه، نشریه معتبر کایه دو سینما آثار تولیدشده در سینمای پویانمایی ایران را تحسین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد "دنیای کوچک بهادر" شامل سه فیلم کوتاه از تولیدات سینمایی کانون است که دو ماه در 22 سینمای فرانسه به نمایش درآمد و مورد استقبال 20 هزار تماشاگر قرار گرفت. به همین مناسبت مطبوعات این کشور مطالب متعددی درباره آثار پویانمایی ایران منتشر کردند که از آن جمله می‌توان به نشریاتی نظیر کایه دو سینما، تله راما، استریو مگزین، نوبل آبزرواتور، ‌سینه لایو و پرمیر اشاره کرد.

تیری مرانگر، نویسنده کایه دو سینما، در نقد خود بر فیلم "دنیای کوچک بهادر" که شامل سه فیلم کوتاه "بازگشت به خانه" بهزاد فراهت، "همنشین" علی اصغرزاده و "بهادر" عبدالله علیمراد است، می‌نویسد: "بار دیگر شاهد طراوات و شادابی مکتب سینمای پویانمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران هستیم. این فیلم قبل از هر چیز فیلمی عروسکی، کلاسیک و هوشمندانه است که با استفاده از عناصر واقعی و روزمره زندگی نظیر گل و میوه، حکومت خودکامه‌ای را ترسیم می‌کند که به آزار جامعه‌ای از جوندگان می‌پردازد."

نویسنده کایه‌ دو سینما پس از این شرح مختصر از فیلم می‌نویسد: "گرچه استفاده ساده از گربه واقعی که موش خمیری را وحشتزده می‌کند فوق‌العاده جذاب است، اما بیننده به تدریج صحنه‌های زیباتری را می‌بیند تا آنجا که قهرمان فیلم کشف می‌کند گربه نیز همچون همه ما مردان و زنان عروسکی بیش نیست. دو فیلم دیگر این مجموعه نیز تماشاگران را به اوج می‌رساند. به ویژه فیلم "بازگشت به خانه" با نمایش 12 دقیقه آوارگی چهار جوجه‌تیغی گرد و قلمبه، استفاده درخشانی از صدا در فیلم‌های پویانمایی را عرضه کرده است."

فرانسه با ارسال 99 فیلم به پنجمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران بیشترین حضور را در این جشنواره دارد و این نشان دهنده روابط مناسب فرهنگی دو کشور است. پنجمین جشنواره پویانمایی تهران از ششم تا دهم اسفند در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب برگزار می‌شود.

کد مطلب 448802

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