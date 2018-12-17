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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۱۰

جهانگیری:

فرهنگستان‌ها جایگاه رفیع و برجسته‌ای در ایران دارند

فرهنگستان‌ها جایگاه رفیع و برجسته‌ای در ایران دارند

معاون اول رییس جمهور گفت: فرهنگستان‌های کشور جایگاه رفیع و برجسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور، جلسه هیات امنای فرهنگستان‌های کشور عصر امروز - دوشنبه - به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به جایگاه رفیع و برجسته فرهنگستان های کشور در جمهوری اسلامی ایران بر لزوم مشارکت علمی و پژوهشی آنها برای حل مسائل کشور تاکید کرد.

در این جلسه که وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان امور اداری و استخدامی و روسای فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند، گزارشی از ساختار سازمانی فرهنگستان ها ارائه شد که پس از بحث و تبادل نظر، ساختار سازمانی دو فرهنگستان علوم و علوم پزشکی به تصویب رسید.

در ادامه این جلسه همچنین توضیحاتی از سوی روسا و حسابرسان فرهنگستان ها در خصوص آیین نامه مالی و معاملاتی، صورت های مالی و گزارش حسابری فرهنگستان ها ارائه و بودجه فرهنگستان ها نیز به تصویب رسید.

کد مطلب 4488023

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