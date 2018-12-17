ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق حفاظت شده گلستان رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، هادی هاشمیان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان اظهار کرد: ساخت و سازهایی در مناطق حفاظت شده گلستان صورت می گیرد.

وی افزود: این ساخت و سازها در حالی اتفاق می افتد که دستگاه های متولی به بهانه این که در حیطه کاری آنان نیست این تخلف ها را گزارش نمی کنند و این امر کار را برای برخورد قضایی دادگستری سخت کرده است.

هاشمیان با بیان این که تخلف ها در مناطق حفاظت شده ای که در مرز بین گلستان با استان های مجاور قرار دارد روی می دهد، ادامه داد: برخی سودجویان با استفاده از این اختلافات و خلاء های قانونی تخلفاتی مانند ساخت و سازهای غیرمجاز و دست اندازی به عرصه های ملی در مناطق حفاظت شده مرتکب می شوند و هیچ حوزه ای هم این تخلف ها را گزارش و پیگیری نمی کند.

وی بیان کرد: برای جلوگیری از ادامه دست اندازی و ساخت و ساز در مناطق حفاظت شده استان، دوشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مصوب کردیم کارگروهی در استانداری گلستان تشکیل و همه اختلافات ارضی و مسئولیتی حوزه های کاری دستگاه های مختلف را شناسایی و هر چه زودتر تعیین تکلیف کنند.

این مقام ارشد قضایی استان گلستان افزود: مشخص شدن حیطه کاری هر دستگاه به ویژه در مناطقی که اراضی ملی و منابع طبیعی قرار دارند علاوه بر جلوگیری از دست اندازی به این عرصه ها، کار دستگاه قضایی را برای برخورد با متخلفان به ویژه مدیرانی که در حیطه کاری خود در نظارت کوتاهی می کنند، راحت تر می کند.

در ادامه دادستان عمومی و انقلاب گرگان که دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان هم هست در این جلسه گفت: برای جلوگیری از آسیب بیشتر به زمین های کشاورزی و بستر رودخانه در جلسه امروز مقرر شد ماشین آلات و ادوات برداشت شن و ماسه همان ابتدای گزارش تخلف، از کارگاه های غیرمجاز توقیف شود.

حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی افزود: این امر از تخریب و آسیب بیشتر اراضی در مدت زمان منتهی تا صدور رای جلوگیری می کند.