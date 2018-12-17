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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۷

رئیس دانشگاه یاسوج خبر داد:

جهت دهی به پایان نامه های دانشجویی با محوریت رفع مشکلات استان

جهت دهی به پایان نامه های دانشجویی با محوریت رفع مشکلات استان

یاسوج- رئیس دانشگاه یاسوج از برنامه ریزی دانشگاه در راستای هدفمند سازی و جهت دهی به پایان نامه های دانشجویی با محوریت رفع مشکلات استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عریان شامگاه دوشنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در یاسوج، افزود: بیش از ۲۰۰۰ پایان نامه ارشد و دکتری متعلق به استان است که باید حداقل ۲۵ درصد آن در راستای نیارهای استان تعریف شود.

عریان با تاکید بر جهت دهی به پایان نامه های دانشجویی، اظهار داشت: باید دانشگاه ها را به سمت دانشگاه های کارآفرین سوق داد و پیوند صنعت و دانشگاه را عملیاتی کرد.

رئیس دانشگاه یاسوج گفت: با هدف دستیابی به اهداف، پایان نامه ها در راستای مشکلات استان تعریف خواهد شد و رشته های تعریف شده نیز با محور مزیت های استان فعال می شود.

وی افزود: گردشگری، هنر، نفت و گاز و جنگل از جمله محورهای آموزشی خواهد بود.

عریان با بیان اینکه اگر دانشگاه توسعه یابد بخش خصوصی توسعه می یابد و اگر بخش خصوصی توسعه یابد رشد دانشگاه را خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: کاهش بروکراسی ها و ارتباط بهتر بین دانشگاه و سازمان های مختلف نیز ضروری است.

کد مطلب 4488028

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