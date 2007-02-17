ظرفیت پذیرش دستیاری در سال جاری تغییر نمی کند/ ثبت نام حدود 16 هزار نفر در آزمون دستیاری پزشکی

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ظرفیت های دستیاری تاکنون قطعی نشده است و در زمان انتخاب رشته به داوطلبان اعلام می شود اما با توجه به نیازسنجی صورت گرفته، ظرفیت پذیرش در آزمون دستیاری سال جاری نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نخواهد کرد.

وی در خصوص نمره دهی این آزمون گفت: نمره دهی در آزمون دستیاری بر اساس، پاسخ دهی به 200 سئوال چهار گزینه ای است و برای هر سئوال تنها باید یک گزینه انتخاب شود.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی خاطرنشان کرد: پاسخ صحیح 3 نمره مثبت دارد و پاسخ اشتباه یک نمره منفی به همراه خواهد داشت.

به گزارش مهر، آزمون کتبی پذیرش دستیار تخصصی رأس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه سوم اسفند ماه جاری در دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه، اصفهان، اهواز، ایران، بابل، کرمانشاه، لرستان، شهید بهشتی، اراک، بندرعباس، تهران، تبریز، زاهدان، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کاشان، گلستان، اردبیل، کرمان، گیلان، مازندران، مشهد، بقیة الله، همدان، یزد و کردستان و 25 رشته تخصصی پزشکی بالینی برگزار می شود.

کارت ورود به جلسه نیز در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 1 و 2 اسفندماه جاری در محل دانشگاه انتخابی جهت شرکت در آزمون از ساعت 9 تا 16 توزیع می شود.