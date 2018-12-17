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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۱۶

واکنش وزیر خارجه اردن به شهرک سازی صهیونیستها

واکنش وزیر خارجه اردن به شهرک سازی صهیونیستها

وزیر خارجه اردن به شهرک سازی صهیونیستها واکنش نشان داد و آنرا عاملی برای بی ثباتی بیشتر منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن اعلام کرد: شهرک سازی اسرائیل نابود کننده فرصت حل مشکلات و ناقض قانون بین المللی است.

وی افزود: شهرک سازی اسرائیل موجب افزایش تنش می شود. شهرک سازی اقدام یکجانبه غیرقانونی است که اشغالگری را تثبیت و فرصت های دست یابی به راهکار را از بین می برد.

الصفدی بیان کرد: جامعه بین المللی باید به مسئولیت قانونی و اخلاقی خود عمل کند و به اسرائیل برای توقف شهرک سازی و دیگر اقدامات غیرقانونی که ناقض حقوق ملت فلسطین است، فشار وارد کند. این اقدامات به بحران و خشونت بیشتر که تهدید کننده امنیت و ثبات منطقه ای منجر خواهد شد.

کد مطلب 4488031

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