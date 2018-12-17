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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۵

سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد؛

فراخوان جدید برای واگذاری سرخابی‌ها

فراخوان جدید برای واگذاری سرخابی‌ها

سازمان خصوصی سازی در اجرای تصمیم هیأت وزیران مبنی بر خصوصی‌سازی باشگاههای فرهنگی-ورزشی استقلال و پرسپولیس، آماده سازی و واگذاری سهام این دو باشگاه را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، سازمان خصوصی سازی در اجرای تصمیم اخیر هیأت محترم وزیران مبنی بر خصوصی سازی باشگاههای فرهنگی-ورزشی استقلال و پرسپولیس، آماده سازی و واگذاری سهام این دو باشگاه را در دستور کار خود قرار داده است.

بسمه تعالی
 

فراخوان دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات صاحبنظران و خبرگان

پیرامون واگذاری باشگاههای فرهنگی-ورزشی استقلال و پرسپولیس

به اطلاع می رساند سازمان خصوصی سازی در اجرای تصمیم اخیر هیأت محترم وزیران مبنی بر خصوصی سازی باشگاههای فرهنگی-ورزشی استقلال و پرسپولیس، آماده سازی و واگذاری سهام این دو باشگاه را در دستور کار خود قرار داده است. لذا با توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی باشگاههای مذکور و حساسیت‌های موجود در خصوص واگذاری آنها و ضرورت توجه به نقطه نظرات، تجربیات، مستندات و تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه، از کلیه صاحبنظران، اساتید و دانشگاهیان، علاقه مندان و خبرگان باشگاههای یاد شده دعوت می شود تا پیشنهادات، مطالعات و مستندات خود را در قالب گزارش یا مقاله، فایل الکترونیکی، فایل صوتی، مکتوب و ... در خصوص نحوه آماده‌سازی، قیمت‌گذاری، روش واگذاری و نظارت پس از واگذاری این دو باشگاه از طریق آدرس الکترونیکی sorkhabi@ipo.ir به این سازمان ارسال و یا با شماره تلفن ۱۹-۸۸۰۸۹۹۰۱ داخلی ۲۶۲۴ تماس حاصل نمایند.

بدیهی است سازمان خصوصی سازی از نظرات و پیشنهادات مفید و ارزنده دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه نهایت بهره‌برداری را خواهد نمود و در فرآیند اجرایی واگذاری سهام این دو باشگاه هرگونه رهیافت از طریق این فراخوان را مورد توجه قرار خواهد داد.

کد مطلب 4488032

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    نظرات

    • احمد IR ۲۰:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      فقط سلطان «علی پروین» میتواند سکاندار پرسپولیس باشد والسلام

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