به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، سازمان خصوصی سازی در اجرای تصمیم اخیر هیأت محترم وزیران مبنی بر خصوصی سازی باشگاههای فرهنگی-ورزشی استقلال و پرسپولیس، آماده سازی و واگذاری سهام این دو باشگاه را در دستور کار خود قرار داده است.

بسمه تعالی



فراخوان دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات صاحبنظران و خبرگان

پیرامون واگذاری باشگاههای فرهنگی-ورزشی استقلال و پرسپولیس

به اطلاع می رساند سازمان خصوصی سازی در اجرای تصمیم اخیر هیأت محترم وزیران مبنی بر خصوصی سازی باشگاههای فرهنگی-ورزشی استقلال و پرسپولیس، آماده سازی و واگذاری سهام این دو باشگاه را در دستور کار خود قرار داده است. لذا با توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی باشگاههای مذکور و حساسیت‌های موجود در خصوص واگذاری آنها و ضرورت توجه به نقطه نظرات، تجربیات، مستندات و تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه، از کلیه صاحبنظران، اساتید و دانشگاهیان، علاقه مندان و خبرگان باشگاههای یاد شده دعوت می شود تا پیشنهادات، مطالعات و مستندات خود را در قالب گزارش یا مقاله، فایل الکترونیکی، فایل صوتی، مکتوب و ... در خصوص نحوه آماده‌سازی، قیمت‌گذاری، روش واگذاری و نظارت پس از واگذاری این دو باشگاه از طریق آدرس الکترونیکی sorkhabi@ipo.ir به این سازمان ارسال و یا با شماره تلفن ۱۹-۸۸۰۸۹۹۰۱ داخلی ۲۶۲۴ تماس حاصل نمایند.

بدیهی است سازمان خصوصی سازی از نظرات و پیشنهادات مفید و ارزنده دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه نهایت بهره‌برداری را خواهد نمود و در فرآیند اجرایی واگذاری سهام این دو باشگاه هرگونه رهیافت از طریق این فراخوان را مورد توجه قرار خواهد داد.