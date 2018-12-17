رقابت های نجات غریق در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، مرحله سوم دومین دوره مسابقات لیگ نجات غریق استان یادواره شهید غواص بهمن هاشمی با شرکت ۳۰ ورزشکار از پنج باشگاه ورزشی روز جمعه ۲۳ آذر به میزبانی استخر دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

در رقابتهای تیمی تیم پارک آبی دهکده موج رتبه اول، تیم ایثار رتبه دوم و تیم هیئت بروجن رتبه سوم را به دست آوردند.

در رقابت های انفردای و در رشته ۲۰۰ متر بامانع، محمد مهدی رحمتی، محمد حسین شفقت، امین سقائی و در رشته ۱۰۰ مترنجات ترکیبی، محمد رضا مولائی، محمد حسین شفقت و محمد مهدی رحمتی مقام های اول تا سوم را کسب کردند.