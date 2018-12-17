جزئیات نقص فنی هواپیمای ATR در فرودگاه ایلام

محمدجواد یگانه معاون فرودگاه ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرواز ظهر امروز ایلام-تهران با هواپیمای جدید ATR شرکت ایران ایر در حال انجام بود که هواپیما بعد از سوار شدن مسافران در حال خروج از پارکینگ و رفتن به داخل باند دچار یک ERROR می شود.

وی گفت: خلبان بلافاصله با دیدن این ERROR و صحبت با برج مراقبت هواپیما را به داخل پارکینگ بر می گرداند و مسافران پیاده می شوند.

یگانه با اشاره به اینکه این هواپیما ATR۷۲ از نوع ملخی بوده است، گفت: نقص فنی در یکی از پره های ملخ هواپیما به دلیل خراشیدگی بوده است.

وی گفت: اینکه گفته می شود هواپیما پرواز کرده و در آسمان دچار حریق شده اصلا صحت ندارد.

معان فرودگاه ایلام عنوان کرد: با توجه به این مشکل فردا یکی از کارشناسان فنی هواپیمایی ایران ایر به فرودگاه ایلام سفر و از نزدیک این مشکل را بررسی می کند.

وی ادامه داد: اگر مشکلی وجود نداشت که هواپیما با مسافر پرواز می کند و اگر مشکلی وجود داشت هواپیما بدون مسافر برای بررسی بیشتر به مرکز منتقل می شود.