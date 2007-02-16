به گزارش خبرنگار مهر درمشهد، شعبانعلی نظامی در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه صنعت مرغداری دامپروری شیلات و آبزیان در مشهد افزود: این تسهیلات با هدف کمک به اشتغال‌زایی در قالب طرح های زود بازده اعطا می شود.

وی اضافه کرد: دولت هیچگونه محدودیتی از نظر ارایه تسهیلات بانکی برای پرورش و توسعه صنعت آبزی پروری ندارد.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال در برخی استان‌ها بیش از 100 طرح آبزی پروری ارایه شده که کمیته اشتغال استان‌ها با آنها موافقت کرده است. رئیس سازمان شیلات ایران گفت: هم اکنون 500 هزار منابع آبی شامل چشمه رودخانه، دریاچه، تالاب، قنات و چاه آب کشاورزی برای تولید ماهی شناسایی شده است.

نظامی افزود: در خراسان رضوی 26 هزار منابع آبی شناسایی شده که در افق 1400 ایران یکصد هزار تن انواع ماهی تولید خواهد شد. نظامی گفت: در چشم انداز 1400 ایران تولید سه میلیون تولید ماهی مدنظر قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: امسال 600 هزار تن انواع ماهی در کشور تولید می شود که در مقایسه با سال گذشته 23 درصد رشد دارد. وی از افزایش سرانه مصرف ماهی در کشور خبر داد و افزود: با تغییر الگوی مصرف و افزایش تولید، سرانه ماهی یک کیلوگرم افزایش یافته است.

نظامی تصریح کرد: هم اکنون سرانه مصرف ماهی درکشور 7 کیلوگرم بوده که تا پایان برنامه چهارم توسعه به 12 کیلوگرم افزایش خواهد یافت.

