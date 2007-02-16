مشکلات ترافیکی 22 منطقه تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مناطق 6، 7 ، 11 و 12 به عنوان پرتراکم ترین مناطق ترافیکی شهر تهران اعلام شد.

بر اساس این گزارش ، منطقه 5 منطقه ای با کمترین گروه ترافیکی بوده اما به دلیل معابر باز ، شبکه گسترده و سرعت بالا دارای بیشترین تصادفات منجر به جرح و فوت و مشکلات ایمنی و ترافیکی است.

منطقه 2 ، 4 و 21 نیز دارای مشکل ایمنی ترافیک بوده و مناطق 1 و 3 از نظر شبکه معابر و سلسله مراتب عملکردی نامناسب است اما تراکم جمعیت کمتری داشته و مشکلات ترافیکی کمتری دارد.

منطقه 8 دارای شبکه معابر مناسبی بوده اما در خروجی و ورودی های منطقه برای اتصال به سایر نقاط مشکل اتصال و گروه ترافیکی وجود دارد.

منطقه 13 و 14 نیز دارای گروه ترافیکی است و به دلیل تمایل و نزدیکی به مناطق مرکزی در این ورودی ها و خروجی ها با مشکل مواجه است.

منطقه 15 تشکیل شده از شهرک هایی با طراحی شبکه مناسبی است اما اتصالات به سایر مناطق با مشکل مواجه است.

منطقه 16 همانند منطقه 17 شبکه مناسب ترافیکی ندارد اما شریان های خوبی مانند بزرگراه بعثت، تندگویان، فدائیان اسلام برخوردار است که باز هم در اتصال به مناطق 11 و 12 با مشکل مواجه است.

منطقه18 و 19 در داخل مناطق دارای مشکل ترافیکی کمتری بوده اما در اتصال با سایر مناطق گره ترافیکی وجود دارد.

منطقه20 که دارای بافت تاریخی بوده با مشکلاتی مانند محدوده مرکزی شهر در داخل منطقه روبرو است و در اتصال به سایر مناطق مشکلات کمتری مشاهده می شود.

کارشناسان واحد مدیریت ترافیک این سازمان معتقدند، شبکه بزرگراهی شهر تهران بیشتر به سمت غرب در محدوده مناطق 5 ، 2 ، 22 و کمی در منطقه 4 گسترش دارد و در مناطق جنوبی وشرق هنوز نامناسب است که با تکمیل اسکلت بزرگراهی این مشکلات حل خواهد شد.

مشکلات ایمنی در مناطق نیز باید به صورت نقطه ای و با اقداماتی با استفاده از علایم افقی و عمودی مناسب در محدوده مورد مطالعه حل شود.