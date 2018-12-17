دمشق خواستار واکنش جدی و فوری به جنایات ائتلاف آمریکایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه سوریه حملات ائتلاف تحت سرکردگی آمریکا به سوریه را محکوم کرد.

وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: ادامه ارتکاب کشتار از سوی ائتلاف بین المللی تحت سرکردگی آمریکا ضد غیرنظامیان سوری و ویرانی خانه های آنها و تخریب منابع معیشتشان و نادیده گرفتن شورای امنیت در این باره نشان دهنده رفتار شنیع این ائتلاف در خوار شمردن مشروعیت بین المللی است.

در نامه های ارسال شده از سوی وزارت خارجه سوریه به دبیر کل سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت آمده است: سوریه مجددا از شورای امنیت می خواهد که به مسئولیت خود از طریق تحرک فوری و جدی برای توقف جنایات و تجاوزات و کشتار ائتلاف بین المللی در سوریه عمل کند.