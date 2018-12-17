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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۵۵

با ابلاغ به گمرکات اجرایی؛

صادرات ۱۷قلم مواد غذایی از اول دی ممنوع شد+ سند

صادرات ۱۷قلم مواد غذایی از اول دی ممنوع شد+ سند

طبق بخشنامه گمرک صادرات کره، انواع حبوبات و برخی کالاها کالاهای کشاورزی از اول دی ماه ۹۷ ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی موضوع ممنوعیت صادرات کره، انواع حبوبات و برخی کالاها کالاهای کشاورزی از اول دی ماه ۹۷ و رفع ممنوعیت صادرات کیسه پلی پروپلین را ابلاغ کرد.

بر اساس بخشنامه گمرک و ابلاغ آن به گمرکات اجرایی سراسر کشور، با توجه به لزوم تامین و تنظیم بازار کره و حبوبات از تاریخ اول دیماه سال جاری صادرات انواع کره، نخود فرنگی، نخود رسمی (لپه)، سایر نخودهای رسمی، لوبیا، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی، سایر لوبیاهای رسمی از جمله لوبیا سفید، بامبارا (نوعی لوبیای چشم بلبلی)، لوبیای چشم بلبلی، سایرانواع لوبیا، عدس، باقالا، نخود کفتری، سایر محصولات نباتی و مواد نباتی و تفاله‌های نباتی، آخال و سایر محصولات فرعی نباتی ممنوع شد.

کد مطلب 4488052
سمیه رسولی

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