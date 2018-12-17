کنگره آینده پژوهی در ۵ شهر کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل ملکی فر، شامگاه دوشنبه در نشست خبری با موضوع آینده پژوهی و تأثیر آن بر چشم انداز شهری و استانی، اشتغال در موج چهارم و نقش رسانه ها در تحقق آن، اظهار کرد: آینده پژوهی علمی است که آینده را به ما نشان می دهد و در مقابل علم تاریخ قرار دارد.

وی افزود: نباید اجازه داد تاریخ حوادث را بسازد و انفعال پیشه کرد زیرا کسانی که اسیر موج حوادث هستند بسته به حرفه خود دچار مشکلات مختلف می شوند.

ملکی فر ادامه داد: آینده پژوهی علمی است که هیچ کس از خاورمیانه در آن تحصیل نکرده و در انحصار اروپاییان است.

وی بیان کرد: ۸۰ سال است که این رشته در دنیا تدریس می شود و توانسته شرکت هایی با درآمدهای بالا را بپرورد.

ملکی فر گفت: این علم آینده را پیش بینی می کند و در اوایل قرن ۲۰ ضرورت شکل گیری آن ایجاد شد.

وی با بیان این که آینده پژوهی علم طراحی آینده است، خاطرنشان کرد: شرایط پذیر بودن در دنیای امروز راهگشا نیست بلکه باید شرایط ساز بود.

وی اضافه کرد: با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدارک ایجاد کنگره آینده پژوهی و شهرهای آینده هستیم که احتمالا پنج کنگره در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و دو شهر دیگر خواهیم داشت.

ملکی فر افزود: در قالب این کنگره امید است تا سند توسعه شهری تدوین شود و چند پیش همایش هم در شهرهایی که ظرفیت خلاق شدن را دارند برگزار می شود.

آینده چراغ راه آینده است

این آینده پژوه کشور گفت: دیگر گذشته چراغ راه آینده نیست بلکه آینده چراغ راه آینده است.

ملکی فر با اشاره به موج های عصر کشاورزی، موج صنعتی، عصر اطلاعات و دانایی گفت: در خصوص نامگذاری موج چهارم پیشنهاداتی از جمله عصر نور و روشنایی، عصر معنویت و عصر خلاقیت و صنایع خلاق ارائه شده است.

وی افزود: موج اول ۲۹ هزار سال طول کشید، موج دوم در نیمه قرن ۱۸ با اختراع ماشین بخار به وقوع پیوست و موج سوم هم از ۱۹۶۰ میلادی شروع شد.

ملکی فر با بیان این که کشور ما تازه وارد موج سوم شده، اظهار کرد: این موج، جامعه دانش بنیان، اقتصاد دانش بنیان، خانواده دانش بنیان و نیروی انسانی دانش بنیان لازم دارد.

وی تأکید کرد: نیروهای انسانی که نظام آموزشی کشور ما تربیت کرده مهارت های موج سوم را ندارند.

ملکی بیان کرد: آموزش ها در کشور باید از ماشین محور بودن تغییر کند و باید خلاق محور باشد.

وی به تفاوت های صنایع سخت و نرم گریزی زد و افزود: صنایع نرم چهار برابر صنایع کارخانه ای ثروت تولید می کنند همچنین توان اشتغال زایی آن ها هم دو الی دو و نیم برابر صنایع سخت است.

ملکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شهرها باید هویت محور شوند زیرا زمانی خواهد رسید که شهرها قلب تپنده تصمیم گیری می شوند.

وی پیشنهاد داد که می توان برای گرگان چشم انداز ۲۰ ساله تعریف کرد تا به شهری خلاق تبدیل شود.