انقلاب اسلامی یک انقلاب روبه تکامل است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی میرمحمدی عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در روز پایانی چهاردهمین همایش سراسری مدیران فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: دشمنان ایران اسلامی به دنبال آن هستند تا وحدت و یکپارچگی که میان ملت ایران است را با حجمه های فرهنگی، فشار سیاسی و روانی از بین ببرند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنها تنها با ایران مشکل ندارند بلکه مخالف اسلام و دشمن قرآن هستند و سعی می کنند تا مردم میهن اسلامی مان را از اسلام دور نگه دارند.

میرمحمدی با تاکید بر همت مردم برای حفظ اندیشه های دینی خطاب بر مدیران فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: همانطوری که 28 سال است انسجام ملت ایران حفظ شده، شما باید به عنوان مدیران فرهنگی بخشی از ایران اسلامی باید علاوه بر حفظ اعتماد به نفس سیاسی آزادی اندیشه داشته باشد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: الگوسازی برای سایر نهادهای فرهنگی کشور باید در دانشگاه ها انجام شود. این امر امکان پذیر نیست مگر با تحصیل علم در کنار معنویت.