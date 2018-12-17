۴ واحد صنفی متخلف در شهرستان فنوج شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، نادر رئیسی اظهار داشت: در گشت مشترکی که بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت به همراه تعزیرات حکومتی و معاون فرماندار فنوج از بازار شهرستان فنوج صورت گرفت تعداد ۴ واحد صنفی متخلف شناسایی شدند.

وی ادامه داد: برای این تعداد واحد صنفی پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تخلفاتشان به مراکز قانونی معرفی شدند.

مسئول نمایندگی صنعت، معدن و تجارت فنوج گفت: برگزاری این طرح ها با هدف تنظیم بازار و شناسایی مراکز صنفی متخلف انجام می شود.

وی اظهار داشت: چندی قبل نیز ۱۸ واحد صنفی متخلف در شهرستان فنوج شناسایی که ۱۰ واحد صنفی بعد از معرض شدن تخلف پلمب شدند.

رئیسی افزود: عمده تخلفات واحدهای صنفی اعلام شده مربوط به گران فروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت و عدم ارائه فاکتور بوده است.