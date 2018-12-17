به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خاکسار قهرودی با اشاره به برنامه‌های مختلف معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوی در ارتقای سلامت، درمان و نیز رفع سوء تغذیه دانش آموزان، اظهار کرد: سوء تغذیه در میان دانش‌آموزان به یادگیری درسی آن‌ها آسیب رسانده و آثار مخربی در رشد و یادگیری در پی دارد که بسیاری از این آثار در سنین بزرگسالی فرد نیز آشکار خواهد شد.

وی افزود: از این رو معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوی با ورود به عرصه کمک به تغذیه دانش آموزان تلاش کرده به میزان توان در این جهت گام بردارد، در همین راستا در نیمه نخست سال جاری ۳ هزار پاکت شیر و وعده صبحانه میان دانش آموزان کم‌برخوردار عشایر خراسان جنوبی توزیع شده است.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در کمک به دانش‌آموزان مناطق محروم تصریح کرد: این طرح در راستای بهبود وضعیت کودکان دچار سوءتغذیه ناشی از نبود مواد غذایی توسط معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوی اجرایی شده است.

خاکسار خدمت‌رسانی‌های آستان قدس رضوی به محرومان را با پشتوانه وقف و نذر و بر اساس درآمدهای موقوفاتی عنوان و ابراز کرد: به عنوان مثال رستم تربتی‌نژاد در سال ۱۳۷۷ هجری قمری یک قطعه زمین کشاورزی واقع در گرگان را به منظور امدادرسانی به نیازمندان و مستضعفان وقف آستان قدس رضوی کرده است که در راستای نیت واقف درآمد حاصل از این موقوفه در امداد رسانی به نیازمندان از جمله دانش آموزان محروم صرف می‌شود.