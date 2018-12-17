به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر دوشنبه در دیدار چندی از مسئولان اجرایی شهرستان نیر تصریح کرد: به منظور اجرایی شدن هر چه مناسب پروژهها و طرحهای عمرانی که با توسعه شهر و روستاها مرتبط است نیازمند جذب منابع مالی مورد انتظار خواهیم بود تا طرحهای مورد نظر به شکل مطلوبی پیادهسازی شوند.
وی افزود: شهرداریها با تعریف پروژههای شاخص در اجرایی شدن و تکمیل پروژهها اقدام کنند تا برای زیباسازی شهری و فراهم آوردن امکانات مناسب تفریحی، گردشگری و خدماتی از هر گونه فرصت و ظرفیتی که در مناطق مختلف استان وجود دارد به همشهریان و گردشگران بهره برد.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل یادآور شد: برخورداری شهرداریها از برنامه جامع توسعه شهری و درنظر گرفتن تمامی فعالیتهایی که به برخورداری از درآمد پایدار کمک کند در تمامی شهرداریها مورد تاکید قرار گرفته و تحقق این موضوع وظیفه شهرداران و دهیاران استان را سنگینتر از همیشه خواهد کرد.
امامی یگانه ادامه داد: توجه به موقع به مطالبات قانونی مردم و درنظر گرفتن ضوابط و قوانین اعلامی که به صراحت در آئیننامه اجرایی طرحهای مختلف عمرانی درنظر گرفته شده است، بر میزان رضایتمندی مردم افزوده و در ارتقای خدمات شهری نیز مفید واقع خواهد شد.
وی از شهرستان نیر به عنوان دروازه ورودی استان نام برد و افزود: با وجود قابلیتهای خدادادی و طبیعی که در این منطقه وجود دارد، حمایت جدی مسئولان استانی در معرفی این شهر به عنوان یکی از شهرهای توریستی کشور مورد انتظار است تا رشد و شکوفایی مضاعف منطقه را شاهد شویم.
نظر شما