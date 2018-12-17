به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد: من سخنی دال بر اینکه با اسد همکاری یا او را تایید می کنیم، نگفتم.

وزیر خارجه ترکیه در این خصوص گفت: ما هیچ‌ وقت نگفتیم و نخواهیم گفت که اقدامات بشار اسد را تایید می کنیم. من در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر در سوریه انتخابات عادلانه برگزار و اسد پیروز شود، آیا با او همکاری می کنید، گفتم که اگر انتخابات دموکراتیک و قابل اعتماد برگزار شود، همه این موضوع را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند. این سخنان به این معنی نیست که ما اسد را تأئید می کنیم و با او همکاری خواهیم کرد.

این درحالیست که خبرگزاری اسپوتنیک دیروز به نقل از چاووش اوغلو اعلام کرد : چنانچه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برنده انتخاباتی دموکراتیک در این کشور باشد؛ آنکارا نیز همکاری با وی را مد نظر قرار می‌دهد.

وی در ادامه سخنان خود درباره جنبش وابسته به فتح الله گولن موسوم به «فتو» نیز گفت: عملیات اف‌بی‎‌آی علیه فتو در ۱۵ ایالت آمریکا آغاز شده است و در آینده شاهد ادامه این روند نیز خواهیم بود.

گفتنی است، به دنبال کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ میلادی در ترکیه، آنکارا بارها تقاضای استرداد «فتح الله گولن» را به اتهام ساماندهی این کودتا به واشنگتن ارائه کرده است.