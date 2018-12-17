ایجاد شغل در حوزه صنعت و معدن با حمایت کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر،حبیب الله آسوده بعدازظهر دوشنبه در حاشیه پرداخت تسهیلات اشتغال در جمع خبرنگاران اظهارکرد: امسال به منظور ایجاد مشاغلی در بخش فعالیت های صنعتی و معدنی بیش از دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار در قالب تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
وی افزود: ۱۴۰ مورد از هزار و ۷۹۸ شغل ایجادشده در نیمه نخست امسال مربوط به مشاغلی در بخش فعالیتهای صنعتی و معدنی است که به این منظور دو میلیارد و ۸۸۷ میلیون تومان اعتبار پرداختشده است.
مدیر کل کمیته امداد خراسان رضوی گفت: مشاغل صنعتی و معدنی شامل کارگاههای تولید در و پنجرههای آلومینیوم، جوشکاری و تراشکاری، کارگاه تزریق پلاستیک، موزاییکسازی و کارگاههای فیروزهتراشی، عقیقتراشی، سفالگری و سنگهای قیمتی میشود.
آسوده عنوان کرد: این نهاد در راستای ایجاد اشتغال و خودکفا شدن خانواده از هیچ تلاشی فروگذاری نمیکند تا بتواند خدمات مناسب و مطلوبی را در بخشهای مختلف شغلی از مشاوره تا اعطای تسهیلات و نظارتهای شغلی ارائه دهد.
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