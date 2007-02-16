اصلی ترین مشکل دانشجویان شهرستانی گسستگی فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی افروز افزود: بسیاری از مشکلات فرهنگی با افزایش عاطفه برطرف می شود. برای رسیدن به مصونیت فرهنگی نیازمند استقرارغنای عاطفی در میان جوانان هستیم.

عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به خانواده ها پیشنهاد می شود تا در صورت امکان، شرایط ازدواج فرزندان خود را فراهم کنند تا بدین وسیله جوانان به آرامش برسند.

وی ادامه داد: اگر قصدمان رسیدن به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 20 ساله کشور است باید بدانیم که به این اهداف نخواهیم رسید مگر با توجه به وجود افراد که از نظر فرهنگی هیچ مشکلی نداشته و ثبات عاطفی رسیده اند و این افراد همین دانش آموزان و دانشجویان امروز هستند.

رئیس سازمان نظام روانشناسی گفت: باید اساتید و اعضای هیئت علمی را نیز در زمینه های فرهنگی مد نظر قرار دهیم می توانیم از اساتید برای آموزش بسیجیان استفاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری گردهمایی معاونین فرهنگی دانشگاه آزاد دکتر افروز اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف فرهنگی باید دو پارامتر مثبت اندیشیدن و مطلوب اندیشیدن را به دانشجویان آموزش دهیم.