کتب درسی دانش آموزان باید خلاقانه و پژوهش محور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر تورانی روز دوشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر آموزش و پرورش استان قزوین گفت: نهادینه شدن فرهنگ پژوهش باید از مدارس آغاز شود و برای تحقق این هدف معلمان لازم است یادگیری در دانش آموزان تقویت شده و والدین هم پژوهش را از معلمان مطالبه کنند.

وی افزود: فرهنگ پژوهش تزریقی نیست و برنامه های درسی، پرورشی، ورزشی و تربیتی دانش آموزان به گونه ای تدوین شود که پژوهشگری در این برنامه ها مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: کتب درسی دانش آموزان باید خلاقیت محور و مسئله محور باشد و تفکر و اندیشه دانش آموزان را مورد توجه قرار دهد.

تورانی یادآورشد: کتاب کار و فن آوری، تفکر و پژوهش، تفکر و سواد رسانه ای با رویکرد پژوهشی تدوین شده و توجه به این موارد به نهادینه شدن فرهنگ پژوهش کمک می کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هم در این مراسم گفت: امروز در مدارس باید ازمرز حفظ کردن و تئوری‌ها عبور کرده و فضای یادگیری را برای دانش آموزان به فضایی جذاب و لذت بخش تبدیل کرد.

خیراله رحمانی تصریح کرد: نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در میان دانش آموزان موجب لذت بردن آنها از یادگیری و افزایش عمق یادگیری می‌شود.

وی افزود: برای حرکت در مسیر علم و عقب نماندن از پیشرفت‌های علمی دانش آموزان و معلمان باید به پژوهش توجه کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: برای تقویت فرهنگ پژوهش بین دانش آموزان در سطح استان ۱۳ پژوهش سرا با آزمایشگاه‌های مختلف و مجهز دایر شده است.

رحمانی یادآورشد: برخی از مدارس بزرگ هم به پژوهش سرا مجهز شده و اجرای جشنواره‌های خوارزمی، جابربن حیان و طرح پرسش مهر هم موجب تحریک علمی و پژوهشی دانش آموزان می‌ شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: در حوزه پرورشی هم مسابقات فرهنگی، هنری دانش آموزان با نگاه پژوهشگری، تحقیق و جستجو برگزار می ‌شود.

در این مراسم از ۹ دانش آموز پژوهشگر، ۲۸ معلم پژوهنده، ۵ معلم پژوهشگر نویسنده مقاله و کتاب و ۳ پایان نامه تحصیلی برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد تجلیل شد.

سینا شعبانی، عرفان خدادادی، نازنین زهرا ژاله، ستایش علی محمدی، زهرا مرادی و نرگس عبدالله، سید آرمین موسوی، دل آرا خسروی، حدیثه خالقی، یاسمن آبسالان و علی قدسی به عنوان دانش آموزان پژوهشگر برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش فرهنگیان کتایون گنبدی از البرز، مهرنوش فرهمند، علیرضا یعقوبی و فرشید محمدبیگی از ناحیه ۲ و علی اکبر جعفرلو از شهر آوج تجلیل شدند و میترا رضوی فر از البرز، الهام ربیعی از تاکستان و محمد عظیمی از ناحیه ۲ به عنوان نویسندگان پایان نامه های تحصیلی برگزیده مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین از پژوهشگران برتر استان در گروه تحلیل و بررسی محتوای آموزشی و پرورشی و رتبه های اول تا سوم اقدام پژوهی استان تجلیل شد.