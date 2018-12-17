محور گردشگری در شهر رفسنجان ایجاد می شود

محمدرضا عظیمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما معتقدیم که شورای شهر رفسنجان یک شورای مدبر و مستقل است و شان شورا با نحوه عمل آنها حفظ شده و شان شهرداری نیز باید حفظ شود که تا بحال آن را حفظ کرده اند.

وی ادامه داد: وقتی احترام متقابل وجود داشته باشد و شان دو طرف حفظ شود هیچ وقت تنش بین شهرداری و شورای شهر پیدا نمی شود و وقتی کارهایمان با شورای شهر هماهنگ است و سیاستهایمان در یک راستا است و خوشبختانه تاکنون هیچ مشکلی با شورای شهر نداشته ایم.

شهردار رفسنجان با تأکید بر اینکه مردم از شهرداری توقع یک شهر زنده، پویا، زیبا را دارند، تصریح کرد: پروژه های متنوعی در شهر در حال انجام است و سعی می کنیم با تمام تنگناهای مالی پروژه ها در بازه زمانی خود انجام شود، پیاده روسازی خیابانهای معلم و شهید بهشتی به اتمام رسیده و ایستگاه شماره پنج آتش نشانی به زودی به پایان می رسد، همچنین رفوژ میانی خیابان امام نیز بزودی با نصب المان وسط آن به پایان می رسد.

عظیمی زاده با اشاره به این مطلب که تاکنون انتقادی به گذشته نداشته و نگاه ما به آینده است، یادآور شد: چیزی که ما برای این شهر در نظر داریم این است که اول سطح خدمات را در رفسنجان بالا ببریم و دوم انسانهای اصیل و سرمایه دار رفسنجان شهر دیگری را برای سرمایه گذاری انتخاب نکنند و در شهر خودشان سرمایه گذاری کنند.

وی بیان کرد: معتقدم نباید تا ضرورت ایجاد کند پل یا زیرگذر احداث کنیم، به عنوان مثال در شهرک امام خمینی (ره) که نیاز به احداث پل وجود دارد این موضوع در بودجه پیش بینی شده و در حال اقدام است.

شهردار رفسنجان تصریح کرد: آسفالت بخش عمده ای از خیابانهای مرکزی شهر خراب بود که هنوز هم بخشی از آن خراب است و باید یکبار برای همیشه این خیابانها اصلاح می شدند، برخی از خیابانها خاکی هستند که در شان مردم رفسنجان نیست که با این اوصاف درست نبود که ما پل می ساختیم و خیابان جدید احداث می کردیم، هر چند احداث ادامه خیابان ۱۷ شهریور و ادامه خیابان ۱۵ خرداد را در دستور کار داریم.

عظیمی زاده افزود: ما سعی کردیم با اولویتهایی که اولویت شورای شهر نیز می باشد کار را به پیش ببریم ضمن آنکه اصلا سیاسی کاری و کار سیاسی هم انجام نمی دهیم و کاری به گرایش افراد نداریم.

وی تأکید کرد: بنده از روز اول به شورای شهر گفتم و شورای شهر نیز به بنده گفتند که به هیچ وجه کار سیاسی نمی کنیم و حتی در عزل و نصب نیز کاری به این قضایا ندارم. شهر رفسنجان اگر می خواهد آباد شود یکبار برای همیشه باید کشمکش های سیاسی را کنار بگذاریم و فقط باید کار کرد.

شهردار رفسنجان از ایجاد محور گردشگری در این شهر خبر داد و گفت: این محور گردشگری را تا پایان سال در رفسنجان ایجاد می کنیم و جزئیات آن را به مردم اعلام خواهیم کرد.

عظیمی زاده افزود: ما سعی داریم در خیابان بنفشه که سه اثر تاریخی شهر شامل حصار تاریخی، بادگیر معین و دروازه قدیم شهر در آن وجود دارد این محور را با کف سازی و اقدامات دیگر به یک محور گردشگری تبدیل کنیم.