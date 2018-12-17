ریشه کنی تکدی گری نیازمند کار فرهنگی مداوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، محمدباقر اسلامی در جلسه ساماندهی متکدیان، با تاکید بر اینکه تکدی گری یکی از آسیب های مهم اجتماعی است که آثار سوء مهمی در جامعه ایجاد می کند، اظهار داشت: بخشی از مطالعات مقطعی و روبنایی بر روی این پدیده، درباره مسائلی نظیر درآمد، مسکن، فقر مادی، فقر فرهنگی، ناکامی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی و سرانجام، دستگیری و بازپروری سخن می گوید.

اسلامی سپس با اشاره به طرح جمع آوری متکدیان گفت: کلیات این طرح قابل اجرا و و مورد تایید است اما در رابطه با نحوه اجرای آن ابهاماتی وجود دارد و برای برون رفت از آسیب های مبتلابه متکدیان باید یک ساز و کار یکپارچه وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه لازم است طوری رفتار شود تا پدیده هایی مانند تکدی گری چهره شهر را مخدوش نکند، افزود: دست یافتن به نتیجه مطلوب در این زمینه نیازمند کار فرهنگی مداوم است، ضمن اینکه می توان از انعطاف های قانونی هم جهت کاهش مشکلات استفاده کرد.

همچنین در این نشست علی بابایی فرماندار کرمان اظهار داشت: زمانی دستگاه های اجرایی برای حل معضلات و آسیب ها پیش قدم بودند اما اکنون مراجع قضایی و خصوصاً معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نشان داد که دارای طرح و برنامه در حوزه آسیب ها بوده و جای بسی خرسندی است.

وی با اشاره به اینکه باید همگی دست به دست هم دهیم تا موانع را برطرف سازیم تصریح کرد: در راستای جمع آوری متکدیان و طی جلسات گذشته مقرر شد شهرداری با تمام قدرت نسبت به عدم کمک شهروندان به متکدیان فرهنگ سازی کند بطوریکه این تبلیغات در تمامی سطوح شهر به چشم بیاید.

کردی معاون شهرداری کرمان نیز در این نشست بیان داشت: در مدت شش ماهه نخست سال ۹۷ تعداد ۳۰۲ نفر در سطح شهر کرمان جمع آوری شده اند.

کردی افزود: طی پنج روز در قالب طرح جمع آوری متکدیان؛ تعداد ۹۳ نفر جمع آوری و ساماندهی و ۳۵ تحویل کمپ و ۱۰ نفر تبعه افغان نیز تحویل دفتر اتباع شدند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۲۲ نفر زن و برخی بی سرپرست هستند که با هماهنگی های انجام شده با سازمان های متولی آسیب های اجتماعی، جهت دریافت حمایت اقتصادی و بهداشتی و درمانی تعیین تکلیف شده اند.

در ادامه نیز علی میرزابیگی سرپرست مجتمع قضایی دادگاه های کیفری دو شهرستان کرمان اظهار داشت: مقوله تکدی گری بیش از آنکه جنبه برخورد سلبی و حذفی داشته باشد، جنبه اجتماعی و روانی دارد، ضمن اینکه مساله زنان خیابانی بیشتر مورد تاکید است چراکه در لوای تکدی گری بحث منافیات عفت نیز مطرح می شود و ضرورت اقدام جهت عبور از بحران در این شرایط را گوشزد می کند.

وی یادآور شد: تجربه نشان داده است موضوع جمع آوری و ساماندهی متکدیان نیازمند کار مداوم و مستمر و حضور همه جانبه تمامی دستگاه های اشاره شده در آئین نامه می باشد و انجام مقطع طرح، آثار مخرب بیشتری درپی دارد.

لازم به ذکر است؛ در این جلسه جهت هم افزایی اجرایی بین نهادهای مسئول، ابهامات قضایی در اجرای طرح، مورد کنکاش قرار گرفته و موانع موجود عملیاتی بررسی و راهکار متناسب ارائه شد، این طرح از اول آذرماه سال جاری در کرمان اجرا شده و به موجب آن کودکان خیابانی و متکدیان جمع آوری و ساماندهی می شوند.