واکنش پاکستان به گفتگوهای نمایندگان طالبان و آمریکا در امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، «محمد فیصل» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت‌وگوهای مستقیم میان نمایندگان طالبان و آمریکا در امارات را تایید و از برگزاری آن استقبال کرد.

در همین ارتباط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود گفته است: همراه با جامعه جهانی، پاکستان نیز به برقراری صلح و آشتی ملی در افغانستان متعهد است. مذاکرات در امارات متحده عربی ادامه دارد و امیدواریم این مذاکرات به خونریزی و جنگ در افغانستان پایان دهد و صلح را به همراه آورد.

پیش از این گروه طالبان با انتشار پیامی اعلام کرده بود که نمایندگان دفتر سیاسی این گروه در قطر روز دوشنبه همین هفته با نمایندگان ۴ کشور آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان در ابوظبی دیدار و گفتگو خواهند کرد.

شورای عالی صلح افغانستان نیز اعلام کرد که دولت افغانستان در جریان برگزاری این نشست بوده و این نشست‌ها نقش تسریع کننده در روند صلح افغانستان دارند.

قرار بود روز دوشنبه نمایندگان آمریکا و طالبان در پاکستان دیدار کنند اما شورای عالی صلح افغانستان مدعی شد که این نشست لغو شده و به جای آن نشست ۵ جانبه ای بین نمایندگان آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان و طالبان برگزار می‌شود.

پیش از این گروه طالبان گفته بود، در این نشست با نماینده آمریکا در مورد رهایی زندانیان این گروه از زندان‌های افغانستان مذاکره خواهد کرد.