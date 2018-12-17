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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۱۰

واکنش پاکستان به گفتگوهای نمایندگان طالبان و آمریکا در امارات

واکنش پاکستان به گفتگوهای نمایندگان طالبان و آمریکا در امارات

وزارت خارجه پاکستان به گفتگوها میان طالبان و آمریکا در امارات واکنش نشان داد.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، «محمد فیصل» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت‌وگوهای مستقیم میان نمایندگان طالبان و آمریکا در امارات را تایید و از برگزاری آن استقبال کرد.

در همین ارتباط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود گفته است: همراه با جامعه جهانی، پاکستان نیز به برقراری صلح و آشتی ملی در افغانستان متعهد است. مذاکرات در امارات متحده عربی ادامه دارد و امیدواریم این مذاکرات به خونریزی و جنگ در افغانستان پایان دهد و صلح را به همراه آورد.

پیش از این گروه طالبان با انتشار پیامی اعلام کرده بود که نمایندگان دفتر سیاسی این گروه در قطر روز دوشنبه همین هفته با نمایندگان ۴ کشور آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان در ابوظبی دیدار و گفتگو خواهند کرد.

شورای عالی صلح افغانستان نیز اعلام کرد که دولت افغانستان در جریان برگزاری این نشست بوده و این نشست‌ها نقش تسریع کننده در روند صلح افغانستان دارند.

قرار بود روز دوشنبه نمایندگان آمریکا و طالبان در پاکستان دیدار کنند اما شورای عالی صلح افغانستان مدعی شد که این نشست لغو شده و به جای آن نشست ۵ جانبه ای  بین نمایندگان آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان و طالبان برگزار می‌شود.

پیش از این گروه طالبان گفته بود، در این نشست با نماینده آمریکا در مورد رهایی زندانیان این گروه از زندان‌های افغانستان مذاکره خواهد کرد.

کد مطلب 4488102

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