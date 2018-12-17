به گزارش خبرگزاری مهر، زریر نگین تاجی، در نخستین اجلاس فصلی معرفی فرصت های سرمایه گذاری تهران با اشاره به مدل های سرمایه گذاری در دنیای کنونی، اظهار کرد: شهرداری تهران با چالش های جدی در حوزه مالی مواجه است که این رخداد نیاز به سرمایه گذاری را دوچندان کرده است.

وی با بیان اینکه نگاه به ساختار بودجه ای شهرداری نشان می دهد این سازه مالی و اقتصادی در دهه های گذشته درست ایجاد نشده است، گفت: شهرداری تهران در زمینه مالی و اقتصادی تفاوت زیادی با شهرداری های موفق دنیا دارد. در حوزه عوارض محلی که پایدار هستند بین ۹۰۰ تا هزار میلیارد تومان درآمد داریم که اگر ۱۰۰ درصد این رقم هم محقق شود فقط هزینه های یک ماه شهرداری را پاسخ می دهد.

سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ادامه داد: در حوزه جذب سرمایه گذاری اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده است که برای نخستین بار در سال های اخیر هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه جذب شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته درآمد شهرداری در حوزه سرمایه گذاری به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان هم نرسید، گفت: ۱۰ درصد درآمدهای شهرداری باید از پروژه های مشارکتی به دست بیاید که تا به امروز این رقم نزدیک به صفر بوده است.

سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تاکید کرد: از طریق لایحه درآمدهای پایدار و لایحه مالیات بر ارزش افزوده سعی خواهیم کرد سهم شهرداری از دولت را افزایش دهیم.

نگین تاجی با بیان اینکه امورات شهرداری از طریق عوارض و سهمی که دولت پرداخت می کند نمی گذرد، توضیح داد: شهرداری خوشبختانه ناچار است به سراغ سرمایه گذاری و بخش خصوصی روی بیاورد، البته شهرداری تهران با تمایل و علاقه مندی از سرمایه گذاران استقبال می کند.