انگیزه اصلی حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن عشق به اسلام بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام احمد علم الهدی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته مشهد که در جوار بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) اقامه شد، افزود: گاهی مشاهده می شود که در تحلیل های رسانه ای هیجان مردم به مسائلی مانند دفاع از استقلال کشور و آب و خاک و مصالح و منافع اجتماعی نسبت داده می شود، البته همه این انگیزه ها مقدس است اما تعمق و دقت در انگیزه مردم، ما را به این می رساند که در عین اینکه همه اینها بوده، اما عشق به رسول الله و اهل بیت انگیزه اصلی حضور آنان است.

علم الهدی با بیان اینکه این دلبستگی و اعتقاد به انقلاب اسلامی به دلیل آن است که ایران به عنوان یک جریان توسعه دینی در دنیا شناخته می شود، گفت: ملت ما رشد کرده و امروز در امور سیاسی و اجتماعی جزو آگاه ترین ملت های دنیا است.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: امروز هر چه کفر و نفاق و باطل است در داخل و خارج در مقابل انقلاب اسلامی ایران قرار گرفته و مردم بخوبی تشخیص می دهند جریانی که در مقابل جبهه کفر ایستادگی می کند نقطه نهایی خود را اتصال به انقلاب جهانی حضرت حجت می داند و لذا پای این انقلاب ایستاده اند و با همه سختی مقاومت می کنند.

علم الهدی با بیان اینکه این مقاومت ریشه ایمانی دارد ادامه داد: امسال تهاجم به پیامبر و اسلام بیشتر شد اما در مقابل، پایمردی در مقابل کفر هم بیشتر شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اظهارات مقام های آمریکایی و اقدامات آنان قبل از 22 بهمن گفت: قبل از 22 بهمن القای ناامیدی ازطریق رسانه ای خود و ناامن سازی منطقه خاورمیانه از طریق اعزام سه ناو جنگی به خلیج فارس از جمله برنامه هایی بود که آمریکا به بهانه دخالت ایران در عراق انجام داد اما در عمل این حرکت آنها به فضاحت آنها انجامید.

خطیب جمعه مشهد تصریح کرد: اما بعد از 22 بهمن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به صراحت اعلام کرد که هیچ مدرکی برای دخالت ایران در عراق به دست نیاورده ایم.

به عقیده امام جمعه مشهد، این عقب نشینی مفتضحانه استکبار را به یاد پیروزی ملت ایران در 22 بهمن 57 می اندازد که در شرایطی که چهار هزار مستشار آمریکایی در این کشور حضور داشت ولی این ملت از طریق همین راهپیمایی ها این مزدوران را از کشور بیرون کرد.

حجت الاسلام علم الهدی خاطرنشان کرد: آمریکا 28 سال است که به دنبال سرکوبی ملت ایران است اما در عمل این ملت هر روز و هر سال توفنده تر و مومن تر و قهرمان تر از سال قبل به حرکت تعالی خود ادامه می دهد و همین موضوع دشمن را ناامید می کند.

امام جمعه مشهد همچنین درگذشت حجت الاسلام فردوسی پور نماینده مردم خراسان در ادوار گذشته مجلس خبرنگان را به مردم خراسان و بیت ایشان تسلیت گفت.