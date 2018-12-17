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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۰۹

شلیک ۴ فروند موشک زلزال ۱ به مواضع ارتش عربستان در جیزان

شلیک ۴ فروند موشک زلزال ۱ به مواضع ارتش عربستان در جیزان

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن چهار فروند موشک زلزال ۱ به مرکز تجمع ارتش عربستان در شرق الخوبه در جیزان عربستان شلیک کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن چهار فروند موشک زلزال ۱ به مرکز تجمع ارتش عربستان در شرق الخوبه در جیزان عربستان شلیک کردند.

خبر دیگر اینکه یورش گسترده ارتش سعودی به مواضع ارتش و کمیته های مردمی یمن در علب در عسیر که با حمایت هوایی گسترده انجام شد، از سوی ارتش و کمیته های مردمی یمن دفع شد.

از سوی دیگر یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: که طی ساعات گذشته جنگنده های ائتلاف ضد یمن ۷۹ یورش انجام داده اند و مزدوران ۱۰ بار تلاش کرده اند که نفوذ کنند و حملات موشکی و توپخانه ای به شهر الحدیده شده است.

کد مطلب 4488112

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