شرکای مشاور پیشین ترامپ به تلاش برای استرداد «گولن» متهم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، «بیژن کیان» شریک تجاری مایکل فلین مشاور امنیت ملی پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان تحقیقات دادگاه فدرال به توطئه و اقدام به عنوان مأمور یک دولت خارجی متهم شد.

در کیفرخواست شریک تجاری مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ، او به تلاش و لابی غیرقانونی برای استرداد فتح‌الله گولن از آمریکا به ترکیه متهم شده است.

علاوه بر بیژن کیان، شریک دیگر مایکل فلین به نام کمیل آلپتکین نیز با اتهام مشابهی مواجه است.

آلپتکین تُرک‌تبار همچنین به شهادت دروغ در جریان تحقیقات پلیس اف‌بی‌آی متهم شده‌ است.

به گزارش واشنگتن پست، بیژن کیان امروز دوشنبه برای اولین بار در جریان این پرونده در دادگاه فدرال الکساندریا در ویرجینیای آمریکا حاضر شده است.