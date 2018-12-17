به گزارش خبرنگار مهر لاشه یک خرس قهوه ای توسط اهالی بومی بندرگز در جنگل های این شهرستان کشف شد.

به گفته شاهدان، این قلاده خرس بسیار جوان بود و با گلوله کشته شده است.دو گلوله بر کتف و یکی هم بر گردن خرس اصابت کرده بود.

محمد پورقاسم، رئیس محیط زیست شهرستان بندرگز بعد از تأیید این امر، گفت: قلمرو زیست خرس قهوه ای در استان گلستان کاهش یافته و یکی از علت های آسیب این گونه علاوه بر تخریب زیستگاه ها ترس بی مورد افراد از این گونه است.

یکی از روستاییان منطقه پس از مشاهده این خرس کشته شده، مورد را به یگان حفاظت محیط زیست بندرگز اطلاع داد.

این خرس جوان برای انجام تحقیقات بیشتر به اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان منتقل شد.