اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی انار با کمبود نیروی انسانی مواجه است

سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی انار از سال ۸۸ رسماً شروع به کار کرد و زیر نظر اداره کل ارشاد استان است.

وی بیان کرد: چون قبل از این شهرستان انار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نداشت و صرفاً یک مجتمع فرهنگی هنری در این شهرستان وجود داشت بیشتر در کارهای هنرهای نمایشی و تئاتر که همیشه در استان حرفی برای گفتن داشت فعالیت می کرد.

وی ادامه داد: از زمانی که اداره ارشاد در انار راه اندازی شد بقیه انجمن های رشته های هنری نیز در انار تشکیل شد و آموزشها شروع شد به نحوی که ۸۰ درصد انجمن فرهنگی هنری در انار شروع به کار کرده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی انار یکی از مشکلات عدیده در این اداره را کمبود نیروی انسانی برشمرد و افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجتمع فرهنگی هنری انار تنها با سه نفر اداره می شود.

جعفری تصریح کرد: در این زمینه مکاتباتی با استان انجام داده ایم که اعلام کردند که فعلا جذب نیرو ندارند. همچنین در بحث امکانات اولیه نیز در شهرستان کمبود داریم و مجتمع فرهنگی هنری انار تجهیز نشده است.