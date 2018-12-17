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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۴۹

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان ریگان:

سارقان تجهیزات برق رسانی در ریگان دستگیر شدند

سارقان تجهیزات برق رسانی در ریگان دستگیر شدند

کرمان - جانشین فرمانده انتظامی شهرستان ریگان از دستگیری دو سارق کابل، سیم و تجهیزات برق رسانی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا زیدآبادی گفت: با توجه به اینکه در ماه های اخیر حدود ۷۰ فقره سرقت در شهرستان های شرقی استان گزارش و موجب نارضایتی مردم و مسئولان شده بود موضوع به صورت جدی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در این رابطه ماموران پلیس با پیگیری مستمر موضوع و گشت زنی های نامحسوس در نقاط مختلف شهرستان موفق شدند دو  نفر سارق را هنگام جابجایی تجهیزات برقی شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ زیدآبادی با اشاره به مخدوش کردن پلاک و تعویض متعدد خودروی مورد استفاده در سرقت توسط سارقان تصریح کرد: در بازرسی از خودروی سارقان مقدار زیادی سیم، کابل، تجهیزات برق رسانی، بیل، قیچی و برخی تجهیزات نظامی از جمله البسه و شوکرکشف شد.

وی اظهار داشت: سرقت تجهیزات برقی بعضا خاموشی نقاط مختلف شهرستان را به دنبال داشت از این رو این اقدام پلیس باعث خشنودی شهروندان و رضایت مسئولان شد.

جانشین انتظامی ریگان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا خاموشی های نامتعارف، مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 4488123

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