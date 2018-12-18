المان محل شهادت شهدای انقلاب کاشان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضازاده شامگاه دوشنبه در دیدار با جمعی از اعضای شورای هیئات مذهبی کاشان ۴۰ سالگی انقلاب را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: معترضانی که در فرانسه دست به اعتراض زدند اذعان کردند قصد داریم تا مدلی همانند انقلاب ۴۰ سال پیش ایران ایجاد کنیم.

رئیس شورای هیئات مذهبی با اشاره به جهانی شدن انقلاب اسلامی افزود: قصد داریم تا دهه انقلاب را به صورت ویژه همزمان با ایام فاطمیه به انقلاب اسلامی اختصاص دهیم و بر همین اساس یک شب از ۱۰ شب هیئات مذهبی کاشان به انقلاب اسلامی اختصاص پیدا کند.

وی ضمن اشاره به هجمه های گوناگون علیه نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران از رای و خواسته این مردم شکل گرفته است و بر همین اساس تمامی این هجمه، فتنه ها و پیچ های تاریخی این انقلاب عبور می کنیم و با تشکیل ید واحد به استقبال دهه فجر و یوم الله ۲۲ بهمن می رویم.

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب

رضازاده رسانه را یکی از ابزار مورد استفاده دشمن دانست و بیان داشت: اجرای مسابقات فرهنگی، برنامه های هنری، نمایشگاه دستاوردهای انقلاب و احداث المان محل شهادت ۲۸ شهید انقلاب اسلامی از دیگر برنامه های درنظر گرفته شده ویژه این دهه است.