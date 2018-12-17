افزایش تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمانی در سمنان تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سمنان، مهیار گران‌مهر با اشاره به تکذیب افزایش چند برابری تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال آینده، تاکید کرد: هزینه عوارض صدور پروانه ساختمان مناسب با هزینه ساخت و ساز و طبیعتاً درصد معقولی از هزینه ساخت بنا و ملک خواهد بود.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت مصالح، هزینه ساخت و ساز و قیمت املاک و همچنین با بررسی و تایید شورای شهر به عنوان حافظ منافع شهروندان و مدیریت شهری طبیعتاً شاهد افزایش معقول تعرفه در سال ۹۸ هستیم.

معاون شهردار سمنان ایجاد ساختار تفکیک محله‌ای را حائز اهمیت دانست و بیان کرد: برای توزیع هدفمند جریان ساخت و ساز و افزایش آن در مناطق با تقاضای کمتر و نیازمند توسعه، ایجاد ساختار تفکیک محله‌ای با تعیین درصد کمتر هزینه صدور پروانه ساختمانی به هزینه ساخت ضروری است.

گران‌مهر با اعلام نحوه هزینه صدور پروانه گفت: مطابق مطالعات موردی و پژوهش‌های مشابه انجام شده هزینه صدور پروانه می‌بایست در مناطق برخوردار حداقل سه تا شش درصد هزینه ساخت و در مناطق کم برخوردار بین یک الی سه درصد هزینه ساخت محاسبه شود.