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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۲۳:۱۲

سازمان ملل:

آتش بس در الحدیده یمن از نیمه شب دوشنبه آغاز می شود

آتش بس در الحدیده یمن از نیمه شب دوشنبه آغاز می شود

نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن از آغاز توافق آتش بس در الحدیده یمن از نیمه شب امشب به وقت یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن از آغاز توافق آتش بس در الحدیده یمن از نیمه شب امشب به وقت یمن خبر داد.

بر اساس این گزارش، دفتر مارتین گریفیتس نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن طی بیانیه ای اعلام کرد که آتش بس در الحدیده این کشور از نیمه شب امشب (۲۴ دوشنبه) اجرایی می شود.

در این بیانیه آمده است که کمیته مسئول طبق گفتگوهای صلح یمن در سوئد، توافق آتش‌بس در الحدیده را راس ساعت ۲۴ امشب دوشنبه به اجرا در خواهد آورد.

این در حالی است که یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن دوشنبه‌شب اعلام کرد که ائتلاف سعودی متجاوز به یمن ظرف ۴۸ ساعت گذشته و در آستانه آغاز اجرای آتش‌بس در الحدیده بر اساس توافق سوئد، ۷۹ حمله هوایی به مناطق مختلف یمن انجام داده است.
 
بر اساس اعلام سخنگوی نیروهای مسلح یمن، شبه‌نظامیان ائتلاف سعودی بیش از ۱۰ بار سعی داشتند با انجام حملات توپخانه‌ای و موشکی به مناطق مختلف الحدیده نفوذ کنند.

کد مطلب 4488145

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