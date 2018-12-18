آیین سوگواری وفات حضرت معصومه در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، زینب غلامی از مبلغان دینی و مداحان اهل بیت (ع) در این آیین پیرامون وظایف مسلمانان و شیعیان نسبت به اهل بیت (ع) گفت: وظیفه همه ما نسبت به اهل بیت (ع) به صورت کلی بر پایه سه محور محبت، معرفت و تبعیت است.

وی پیرامون محبت اهل بیت (ع) با اشاره به حدیثی از نبی اکرم (ص) افزود: پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند :«:برای هر چیزی بنیاد و اساسی است و بنیاد و اساس اسلام محبت به ما اهل بیت (ع) است».

غلامی تصریح کرد: محبت اهل بیت (ع) از اولین چیزهایی است که از بنده سوال و مواخذه خواهد شد.

وی گفت: محبت و دوست داشتن اهل بیت (ع) برای زندگی و به نفع خود انسان است نه اینکه اهل بیت(ع) به این محبت نیاز دارند.

این مداح اهل بیت بیان کرد: این محبت یک نمونه از ارتباط با اهل بیت (ع) است که باعث نزدیکی ما به خاندان نبوت است که اگر فاصله ایجاد شود باعث تاثیر مستقیم بر اعمال ما می شود و لذا ما به اهل بیت (ع) نیاز داریم.

وی گفت: یکی از فلسفه های این محبت ارتباط و وصل شدن به اهل بیت (ع) است تا دائما یاد آنها باشیم که این یاد باعث افزایش محبت می شود و این محبت به مانند نفس کشیدن برای زندگی انسان ضروری است.

این مبلغه دینی پیرامون اثرات و نتایج محبت اهل بیت (ع) گفت: اثرات محبت اهل بیت (ع) شامل دستگیری در دنیا، آمرزش گناهان و روشنی چشم در هفت جا است که در روایتی نبی اکرم (ص) فرمودند: محبت به من و اهل بیت من نجات دهنده در هفت جای هولناک زمان مرگ، در قبر، قیامت ، موقع گرفتن نامه اعمال، زمان حسابرسی اعمال و هنگام ترازوی اعمال و گذشتن از صراط است.

وی اظهار داشت: محبت اهل بیت (ع) حتی به غیر مسلمانان نیز می رسد و محبت آنها به شیعیان و مسلمانان جدا است.

وی با اشاره به کرامات حضرت معصومه (س) گفت: آن حضرت دارای کرامات بسیار زیادی است که در شمار نمی آید و این از محبت ایشان است.

غلامی گفت: ایشان بین ما غریب است و مقام واقعی ایشان ناشناخته است و آنچنان که شایسته ایشان است شناخته نشده است.

در این مراسم معنوی نوحه خوانی و سوگواری و عزاداری به مناسبت وفات کریمه اهل بیت (س) برگزار شد.