شرط دموکراتها برای حمایت از هزینه های جنگ افروزی بوش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،" نانسی پلوسی" گفت : تنها در صورتی از هزینه ها برای نظامیان آمریکایی حمایت می کند که پنتاگون( وزارت دفاع آمریکا) استانداردهای سخت در زمینه استراحت،آموزش و تجهیزات برای نظامیان آمریکایی را محقق کند.

اظهارات پلوسی در زمانی ایراد می شود که مجلس نمایندگان آمریکا برای رای گیری درباره قطعنامه غیرالزامی که مخالف استراتژی جدید بوش است،آماده می شود.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تصریح کرد:" اگر ما می خواهیم از نیروهای خود حمایت کنیم ، باید به آنچه که برای آنها منطقی و معقولانه است احترام بگذاریم: آموزش و تجهیزات آنها و همچنین زمان حضور آنها در وطن."

وی افزود:" آنچه می خواهیم به رئیس جمهور بگوییم این است که شما نمی توانید افرادی را به عراق اعزام کنید که برای جنگ داخلی آموزش داده نشده اند و برای مقابله با آشوبها آماده نشده اند."

" جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا اخیرا طرح بودجه 2.9 تریلیون دلاری خود را به کنگره تسلیم کرد که 716.5 میلیارد دلار را به عنوان بودجه جنگهای عراق وافغانستان و همچنین گسترش ارتش آمریکا درخواست کرده است.