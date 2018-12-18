کشف ۲ تن برنج قاچاق در شهرستان دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر مکی اظهار داشت: پس از اطلاع ماموران ایست و بازرسی سپتون مبنی بر حمل برنج قاچاق در سطح شهرستان بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران ایست و بازرسی سپتون با هماهنگی مقام قضائی یک خودرو حامل بار قاچاق برنج را متوقف کردند.

سرهنگ مکی بیان داشت: در این راستا دو تن برنج قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان درهلران با تاکید براین که قاچاق کالا به اقتصاد کشور زیان وارد می کند، گفت: پلیس مصمم است با اقدامات کنترلی و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور زمینه پویایی و شکوفایی ایران اسلامی را فراهم می کند.